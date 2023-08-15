https://ria.ru/20230815/delo-1890295291.html
Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings
Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 15.08.2023
Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings после ситуации с туристами, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:55
2023-08-15T19:55
2023-08-15T20:21
туризм
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
александр бастрыкин
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екатеринбург
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings после ситуации с туристами, сообщается в Telegram-канале ведомства."Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Сергею Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings", — говорится в заявлении.Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию перевозчик объяснил выходом из строя сразу двух самолетов. В итоге Red Wings договорилась с авиакомпанией "Икар" о помощи с вывозом пассажиров. Ее борт накануне уже занялся транспортированием людей между Антальей и Екатеринбургом.Сегодня в Red Wings заявили, что предоставят пассажирам некоторых задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.
https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, александр бастрыкин, россия, екатеринбург, анталья (провинция)
Туризм, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм, Александр Бастрыкин, Россия, Екатеринбург, Анталья (провинция)
Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings
Бастрыкин поручил завести дело о ненадлежащем оказании услуг компанией Red Wings