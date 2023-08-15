https://ria.ru/20230815/delo-1890295291.html

Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings

Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 15.08.2023

Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings после ситуации с туристами, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:55

2023-08-15T19:55

2023-08-15T20:21

туризм

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

александр бастрыкин

россия

екатеринбург

анталья (провинция)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings после ситуации с туристами, сообщается в Telegram-канале ведомства."Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Сергею Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings", — говорится в заявлении.Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию перевозчик объяснил выходом из строя сразу двух самолетов. В итоге Red Wings договорилась с авиакомпанией "Икар" о помощи с вывозом пассажиров. Ее борт накануне уже занялся транспортированием людей между Антальей и Екатеринбургом.Сегодня в Red Wings заявили, что предоставят пассажирам некоторых задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.

https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, александр бастрыкин, россия, екатеринбург, анталья (провинция)