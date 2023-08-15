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Глава СК поручил возбудить дело после оскорбления детей в лагере в Крыму
Глава СК поручил возбудить дело после оскорбления детей в лагере в Крыму - РИА Новости, 15.08.2023
Глава СК поручил возбудить дело после оскорбления детей в лагере в Крыму
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как вожатая оскорбляла детей в одном из лагерей в Крыму,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:40
2023-08-15T15:40
2023-08-15T18:21
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
белгородская область
шебекино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как вожатая оскорбляла детей в одном из лагерей в Крыму, сообщили в Telegram-канале СК."Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.По данным ведомства, вожатая применила против воспитанников физическую силу. Крымские следователи начали проверку.Как отметил министр образования Белгородской области Андрей Милехин, вожатую из детского лагеря "Мультфильмы" отстранили от работы из-за неподобающего поведения. Ее подопечные приехали на отдых из приграничного Шебекино.На днях в соцсетях распространились кадры, на которых вожатая оскорбляет детей, называя их "мерзкими русскими". Позднее она опубликовала видео с извинениями, объяснив свои действия нервным срывом.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, белгородская область, шебекино
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Белгородская область, Шебекино
Глава СК поручил возбудить дело после оскорбления детей в лагере в Крыму
Бастрыкин поручил завести дело из-за поведения вожатой в лагере в Крыму