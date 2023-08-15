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После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело - РИА Новости, 15.08.2023
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09:59 15.08.2023 (обновлено: 10:06 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/delo-1890124634.html
После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело
После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело - РИА Новости, 15.08.2023
После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссурийске и отсутствия должного контроля за стройкой, которые привели к прорыву... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:59
2023-08-15T10:06
происшествия
уссурийск
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссурийске и отсутствия должного контроля за стройкой, которые привели к прорыву незавершенной дамбы и подтоплению микрорайона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в городском микрорайоне "Семь ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.По информации пресс-службы прокуратуры края, проверка показала, что подрядчик не завершил строительные работы в срок, указанный в договоре. Закончить успели только девять из 11 предусмотренных этапов работ. При этом в апреле 2023 года подрядчика привлекли к административной ответственности за отступление от проектной документации. В итоге неготовая преграда не смогла в паводок сдержать воду, которая ее повредила и хлынула в микрорайон, подтопив жилые и нежилые здания."Наступление негативных последствий стало возможным в результате нарушений при производстве работ, допущенных подрядчиком, и отсутствия должного контроля со стороны заказчика работ… Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба)", - рассказали в пресс-службе ведомства.Хлынувшая в микрорайон вода подтопила более 15 капитальных гаражей, пять многоквартирных домов, детский сад и колледж, уточнили в пресс-службе.По информации ГУ МЧС по Приморью, ко вторнику в 14 муниципалитетах края подтоплено в общем счете 2945 жилых домов, 3221 приусадебный участок и 24 участка дорог. Дорожного сообщения нет с 26 населенными пунктами. С начала паводков из зоны подтопления в Приморье эвакуировали или перевезли лодочными переправами 4,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся 326 человек, среди которых есть 74 ребенка. Во вторник губернатор региона Олег Кожемяко заявил о введении регионального режима ЧС.
https://ria.ru/20230813/podtoplenie-1889810206.html
https://ria.ru/20230812/navodnenie-1889711645.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Олег Кожемяко
После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело

После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело о халатности

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска
Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при строительстве дамбы в Уссурийске и отсутствия должного контроля за стройкой, которые привели к прорыву незавершенной дамбы и подтоплению микрорайона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в городском микрорайоне "Семь ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.
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По информации пресс-службы прокуратуры края, проверка показала, что подрядчик не завершил строительные работы в срок, указанный в договоре. Закончить успели только девять из 11 предусмотренных этапов работ. При этом в апреле 2023 года подрядчика привлекли к административной ответственности за отступление от проектной документации. В итоге неготовая преграда не смогла в паводок сдержать воду, которая ее повредила и хлынула в микрорайон, подтопив жилые и нежилые здания.
"Наступление негативных последствий стало возможным в результате нарушений при производстве работ, допущенных подрядчиком, и отсутствия должного контроля со стороны заказчика работ… Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба)", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Хлынувшая в микрорайон вода подтопила более 15 капитальных гаражей, пять многоквартирных домов, детский сад и колледж, уточнили в пресс-службе.
По информации ГУ МЧС по Приморью, ко вторнику в 14 муниципалитетах края подтоплено в общем счете 2945 жилых домов, 3221 приусадебный участок и 24 участка дорог. Дорожного сообщения нет с 26 населенными пунктами. С начала паводков из зоны подтопления в Приморье эвакуировали или перевезли лодочными переправами 4,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся 326 человек, среди которых есть 74 ребенка. Во вторник губернатор региона Олег Кожемяко заявил о введении регионального режима ЧС.
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