https://ria.ru/20230815/delo-1890096215.html

После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.08.2023

После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:12

2023-08-15T03:12

2023-08-15T03:31

происшествия

чп на азс в махачкале

россия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 14 августа в здании станции техобслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе на окраине Махачкалы во время работ начался пожар, произошел хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.Как сообщали ранее в МЧС России, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, погибли 12 человек, еще 66 пострадали. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890094246.html

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