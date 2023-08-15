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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.08.2023
После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:12
2023-08-15T03:12
2023-08-15T03:31
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 14 августа в здании станции техобслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе на окраине Махачкалы во время работ начался пожар, произошел хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.Как сообщали ранее в МЧС России, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, погибли 12 человек, еще 66 пострадали. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.
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происшествия, чп на азс в махачкале, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
СК: уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, сообщается на сайте
регионального следственного управления Следственного комитета.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 14 августа в здании станции техобслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе на окраине Махачкалы во время работ начался пожар, произошел хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
Как сообщали ранее в МЧС России, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, погибли 12 человек, еще 66 пострадали. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники.
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.
Глава Дагестана Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.
Число пострадавших после взрыва в Махачкале выросло до 66 человек
дополняется ...