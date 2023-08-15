https://ria.ru/20230815/defitsit-1890303061.html

В ОАК заявили, что дефицит кадров является главным вызовом для корпорации

В ОАК заявили, что дефицит кадров является главным вызовом для корпорации - РИА Новости, 15.08.2023

В ОАК заявили, что дефицит кадров является главным вызовом для корпорации

Дефицит кадров является сейчас главным вызовом для Объединённой авиастроительной корпорации: на каждый завод требуются тысячи новых сотрудников, сообщил глава... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:06

2023-08-15T21:06

2023-08-15T21:06

технологии

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дефицит кадров является сейчас главным вызовом для Объединённой авиастроительной корпорации: на каждый завод требуются тысячи новых сотрудников, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. "У нас план набора по каждому заводу измеряется тысячами. Мы повышаем заработную плату, мы улучаем условия труда, мы переводим на современное высокопроизводительное оборудование. Но дефицит кадров - это, наверное, главный вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в рамках форума "Армия". Слюсарь также отметил, что практически на каждом заводе корпорации проводится программа технического перевооружения и модернизации. "Программа идёт в соответствии с планом, строятся цеха, закупается оборудование", - добавил топ-менеджер.

https://ria.ru/20230719/defitsit-1885134536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)