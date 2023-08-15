https://ria.ru/20230815/dannye-1890292833.html

Discord.io сообщил об утечке данных

Discord.io сообщил об утечке данных - РИА Новости, 15.08.2023

Discord.io сообщил об утечке данных

Платформа Discord.io (сторонний интерфейс для Discord) сообщила на своем сайте о крупной утечке данных, которая произошла в ночь на 14 августа - после ее... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:39

2023-08-15T19:39

2023-08-15T19:39

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Платформа Discord.io (сторонний интерфейс для Discord) сообщила на своем сайте о крупной утечке данных, которая произошла в ночь на 14 августа - после ее подтверждения временно прекращена работа всех сервисов и все операции. "В Discord.io произошла утечка данных. В ночь на 14 августа на сайте Discord.io произошла крупная утечка данных, в результате которой содержимое нашей базы оказалось в распоряжении неизвестных лиц. Мы узнали об этом позднее, и, подтвердив содержание утечки, приняли решение о прекращении работы всех сервисов и операций", - говорится в сообщении на сайте платформы. Предполагается, что причиной взлома стала уязвимость в коде сайта, которая позволила злоумышленнику получить доступ к базе данных - после этого он скачал базу данных и выставил ее на стороннем сайте. Утекли такие данные, как имена пользователей, Discord ID, информация об аватарах, адреса электронной почты, пароли. "Все платежи обрабатываются через PayPal и Stripe. Мы не храним платежную информацию на наших серверах, и утечки этой информации не было", - отметили в компании. В сообщении уточнили, что сейчас идет расследование инцидента: "Мы продолжим расследование возможных причин взлома и предпримем меры для того, чтобы подобное не повторилось. В частности, будет полностью переписан код нашего сайта, а также полностью пересмотрены методы обеспечения безопасности".

https://ria.ru/20230711/discord-1883512770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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