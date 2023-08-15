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СК проверяет обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 15.08.2023
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03:55 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/damba-1890097641.html
СК проверяет обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске
СК проверяет обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 15.08.2023
СК проверяет обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске
Сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске, под вниманием находятся работа подрядной организации и то, как... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:55
2023-08-15T03:55
происшествия
уссурийск
приморский край
олег кожемяко
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске, под вниманием находятся работа подрядной организации и то, как осуществлялся контроль за этой работой, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Во вторник губернатор региона заявил о введении регионального режима ЧС. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за одну ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в городском районе "Семь ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов. "То, что касается дамбы, там много вопросов возникает. Какие расчеты, где что были. Следственный комитет по подрядной организации и по службе заказчика, как осуществлялся контроль, проводит расследование. Мы дождемся его расследования. Я думаю, что виновные-то будут названы и наказаны", - заявил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале. В сообщении, к которому прикреплено видео, в качестве возможных причин прорыва дамбы приводятся "объемы выпавших осадков" и "качество работ при строительстве гидротехнического сооружения".
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уссурийск
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происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Олег Кожемяко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске

Кожемяко: СК проверяет обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия тайфуна
Последствия тайфуна - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства прорыва дамбы в Уссурийске, под вниманием находятся работа подрядной организации и то, как осуществлялся контроль за этой работой, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Во вторник губернатор региона заявил о введении регионального режима ЧС. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за одну ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в городском районе "Семь ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.
"То, что касается дамбы, там много вопросов возникает. Какие расчеты, где что были. Следственный комитет по подрядной организации и по службе заказчика, как осуществлялся контроль, проводит расследование. Мы дождемся его расследования. Я думаю, что виновные-то будут названы и наказаны", - заявил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
В сообщении, к которому прикреплено видео, в качестве возможных причин прорыва дамбы приводятся "объемы выпавших осадков" и "качество работ при строительстве гидротехнического сооружения".
Последствия тайфуна - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
02:48
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайОлег КожемякоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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