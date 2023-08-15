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В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока - РИА Новости, 15.08.2023
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14:15 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/damask-1890201700.html
В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока
В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока - РИА Новости, 15.08.2023
В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока
Запад нацелен на разграбление природных богатств Ближнего Востока, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас в ходе выступления на XI Московской конференции РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:15
2023-08-15T14:15
в мире
сирия
дамаск (город)
ближний восток
фейсал микдад
махмуд аббас
вооруженные силы сша
форум "армия — 2023"
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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Запад нацелен на разграбление природных богатств Ближнего Востока, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности. "Западные страны нацелены на то, чтобы продолжать владеть и грабить природные богатства стран Ближнего Востока, попирая таким образом свободу и независимость стран региона", - сказал Аббас. В частности, он подчеркнул, что незаконно находящиеся в Сирии американские войска "продолжают безнаказанно грабить природные ресурсы страны и поддерживать вооруженные формирования". Во время выступления сирийский министр обороны также обратил внимание на то, что турецкие войска продолжают находиться в ряде районов на севере Сирии, и затронул тему оккупированных Израилем территорий. "Продолжается израильская оккупация большой части сирийской территории, и, тем самым, создается серьезная угроза безопасности нашей страны", - добавил Аббас. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается компенсации.
https://ria.ru/20230815/atr-1890175097.html
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сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), ближний восток, фейсал микдад, махмуд аббас, вооруженные силы сша, форум "армия — 2023"
В мире, Сирия, Дамаск (город), Ближний Восток, Фейсал Микдад, Махмуд Аббас, Вооруженные силы США, Форум "Армия — 2023"
В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока

Минобороны Сирии: Запад нацелен разграбить природные богатства Ближнего Востока

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Запад нацелен на разграбление природных богатств Ближнего Востока, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Западные страны нацелены на то, чтобы продолжать владеть и грабить природные богатства стран Ближнего Востока, попирая таким образом свободу и независимость стран региона", - сказал Аббас.
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В частности, он подчеркнул, что незаконно находящиеся в Сирии американские войска "продолжают безнаказанно грабить природные ресурсы страны и поддерживать вооруженные формирования".
Во время выступления сирийский министр обороны также обратил внимание на то, что турецкие войска продолжают находиться в ряде районов на севере Сирии, и затронул тему оккупированных Израилем территорий.
"Продолжается израильская оккупация большой части сирийской территории, и, тем самым, создается серьезная угроза безопасности нашей страны", - добавил Аббас.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается компенсации.
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В миреСирияДамаск (город)Ближний ВостокФейсал МикдадМахмуд АббасВооруженные силы СШАФорум "Армия — 2023"
 
 
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