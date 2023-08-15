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В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока
В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока - РИА Новости, 15.08.2023
В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока
Запад нацелен на разграбление природных богатств Ближнего Востока, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас в ходе выступления на XI Московской конференции РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:15
2023-08-15T14:15
2023-08-15T14:15
в мире
сирия
дамаск (город)
ближний восток
фейсал микдад
махмуд аббас
вооруженные силы сша
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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Запад нацелен на разграбление природных богатств Ближнего Востока, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности. "Западные страны нацелены на то, чтобы продолжать владеть и грабить природные богатства стран Ближнего Востока, попирая таким образом свободу и независимость стран региона", - сказал Аббас. В частности, он подчеркнул, что незаконно находящиеся в Сирии американские войска "продолжают безнаказанно грабить природные ресурсы страны и поддерживать вооруженные формирования". Во время выступления сирийский министр обороны также обратил внимание на то, что турецкие войска продолжают находиться в ряде районов на севере Сирии, и затронул тему оккупированных Израилем территорий. "Продолжается израильская оккупация большой части сирийской территории, и, тем самым, создается серьезная угроза безопасности нашей страны", - добавил Аббас. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается компенсации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), ближний восток, фейсал микдад, махмуд аббас, вооруженные силы сша, форум "армия — 2023"
В мире, Сирия, Дамаск (город), Ближний Восток, Фейсал Микдад, Махмуд Аббас, Вооруженные силы США, Форум "Армия — 2023"
В Дамаске обвинили Запад в желании разграбить богатства Ближнего Востока
Минобороны Сирии: Запад нацелен разграбить природные богатства Ближнего Востока
КАИР, 15 авг - РИА Новости. Запад нацелен на разграбление природных богатств Ближнего Востока, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Западные страны нацелены на то, чтобы продолжать владеть и грабить природные богатства стран Ближнего Востока, попирая таким образом свободу и независимость стран региона", - сказал Аббас.
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В частности, он подчеркнул, что незаконно находящиеся в Сирии американские войска "продолжают безнаказанно грабить природные ресурсы страны и поддерживать вооруженные формирования".
Во время выступления сирийский министр обороны также обратил внимание на то, что турецкие войска продолжают находиться в ряде районов на севере Сирии, и затронул тему оккупированных Израилем
территорий.
"Продолжается израильская оккупация большой части сирийской территории, и, тем самым, создается серьезная угроза безопасности нашей страны", - добавил Аббас.
Вооруженные силы США
незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор
, Эль-Хасеке и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад
заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается компенсации.
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