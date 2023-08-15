Рейтинг@Mail.ru
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:43 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса - РИА Новости, 15.08.2023
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса
Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:43
2023-08-15T14:43
хорошие новости
происшествия
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885475680_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_2f592bc36a10ed679fa4cd17ac5a79ea.jpg
УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости. Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. Ранее сообщалось, что вечером 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Баунтовский эвенкийский район на поиск двух человек, заблудившихся в лесу, - мужчины 1975 года рождения и ребенка 2009 года рождения. "Сегодня в 16.45 (11.45 мск) поступило сообщение от родственников о том, что потерявшиеся найдены, они вышли из леса самостоятельно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230809/podrostok-1889055490.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885475680_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d86679a8fbcb7494b491cb0486393e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия
Хорошие новости, Происшествия, Республика Бурятия
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса

В Бурятии нашлись мужчина и подросток, потерявшиеся в лесу в понедельник

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкБурятия
Бурятия - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Бурятия. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости. Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Ранее сообщалось, что вечером 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Баунтовский эвенкийский район на поиск двух человек, заблудившихся в лесу, - мужчины 1975 года рождения и ребенка 2009 года рождения.
"Сегодня в 16.45 (11.45 мск) поступило сообщение от родственников о том, что потерявшиеся найдены, они вышли из леса самостоятельно", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка
9 августа, 13:24
 
Хорошие новостиПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала