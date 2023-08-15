https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса - РИА Новости, 15.08.2023
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса
Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:43
2023-08-15T14:43
2023-08-15T14:43
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происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости. Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. Ранее сообщалось, что вечером 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Баунтовский эвенкийский район на поиск двух человек, заблудившихся в лесу, - мужчины 1975 года рождения и ребенка 2009 года рождения. "Сегодня в 16.45 (11.45 мск) поступило сообщение от родственников о том, что потерявшиеся найдены, они вышли из леса самостоятельно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230809/podrostok-1889055490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика бурятия
Хорошие новости, Происшествия, Республика Бурятия
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса
В Бурятии нашлись мужчина и подросток, потерявшиеся в лесу в понедельник
УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости.
Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила
пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Ранее сообщалось, что вечером 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Баунтовский эвенкийский район на поиск двух человек, заблудившихся в лесу, - мужчины 1975 года рождения и ребенка 2009 года рождения.
"Сегодня в 16.45 (11.45 мск) поступило сообщение от родственников о том, что потерявшиеся найдены, они вышли из леса самостоятельно", - говорится в сообщении.
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