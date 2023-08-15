https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html

Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса

Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса - РИА Новости, 15.08.2023

Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса

Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:43

2023-08-15T14:43

2023-08-15T14:43

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происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 15 авг - РИА Новости. Потерявшиеся в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. Ранее сообщалось, что вечером 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Баунтовский эвенкийский район на поиск двух человек, заблудившихся в лесу, - мужчины 1975 года рождения и ребенка 2009 года рождения. "Сегодня в 16.45 (11.45 мск) поступило сообщение от родственников о том, что потерявшиеся найдены, они вышли из леса самостоятельно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230809/podrostok-1889055490.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика бурятия