https://ria.ru/20230815/briks-1890167674.html

Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира

Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира - РИА Новости, 15.08.2023

Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира

Объединение БРИКС станет "кирпичами" в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира, заявил во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) России... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:16

2023-08-15T12:16

2023-08-15T12:16

россия

сергей нарышкин

брикс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Объединение БРИКС станет "кирпичами" в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира, заявил во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Большой потенциал с точки зрения формирования справедливой и демократичной архитектуры международных отношений у такой структуры, как БРИКС. Думаю, не случайно эта аббревиатура на английском языке слышится как слово "кирпичи", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности. "Бытиё буквально подмигивает англосаксам: это действительно кирпичи в фундаменте по-настоящему свободного и равноправного мира, и к ним в скором времени добавятся новые кирпичи или полюса. Здание многополярности будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность, развивая реальную экономику. Никакому на свете зверю не удастся разрушить это здание", - добавил он.

https://ria.ru/20230807/briks-1888692136.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей нарышкин, брикс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, форум "армия — 2023"