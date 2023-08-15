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Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира - РИА Новости, 15.08.2023
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12:16 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/briks-1890167674.html
Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира
Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира - РИА Новости, 15.08.2023
Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира
Объединение БРИКС станет "кирпичами" в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира, заявил во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) России... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:16
2023-08-15T12:16
россия
сергей нарышкин
брикс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Объединение БРИКС станет "кирпичами" в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира, заявил во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Большой потенциал с точки зрения формирования справедливой и демократичной архитектуры международных отношений у такой структуры, как БРИКС. Думаю, не случайно эта аббревиатура на английском языке слышится как слово "кирпичи", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности. "Бытиё буквально подмигивает англосаксам: это действительно кирпичи в фундаменте по-настоящему свободного и равноправного мира, и к ним в скором времени добавятся новые кирпичи или полюса. Здание многополярности будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность, развивая реальную экономику. Никакому на свете зверю не удастся разрушить это здание", - добавил он.
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россия, сергей нарышкин, брикс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, форум "армия — 2023"
Россия, Сергей Нарышкин, БРИКС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Форум "Армия — 2023"
Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира

Нарышкин заявил, что БРИКС станет "кирпичами" в фундаменте многополярного мира

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Объединение БРИКС станет "кирпичами" в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира, заявил во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Большой потенциал с точки зрения формирования справедливой и демократичной архитектуры международных отношений у такой структуры, как БРИКС. Думаю, не случайно эта аббревиатура на английском языке слышится как слово "кирпичи", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.
"Бытиё буквально подмигивает англосаксам: это действительно кирпичи в фундаменте по-настоящему свободного и равноправного мира, и к ним в скором времени добавятся новые кирпичи или полюса. Здание многополярности будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность, развивая реальную экономику. Никакому на свете зверю не удастся разрушить это здание", - добавил он.
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РоссияСергей НарышкинБРИКССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреФорум "Армия — 2023"
 
 
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