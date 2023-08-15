https://ria.ru/20230815/biznes-1890017353.html

МСБ привлек свыше 215 млрд рублей под поручительства РГО

МСБ привлек свыше 215 млрд рублей под поручительства РГО - РИА Новости, 15.08.2023

МСБ привлек свыше 215 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2023 года под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) свыше 215 миллиардов рублей, что более РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:00

2023-08-15T09:00

2023-08-15T09:00

экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Малый и средний бизнес привлек в первом полугодии 2023 года под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) свыше 215 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщила Корпорация МСП, являющаяся оператором национальной гарантийной системы (НГС)."Поручительство при недостаточности залогового обеспечения – один из самых востребованных инструментов у бизнеса. Количество заемщиков выросло в 2 раза: только за первые 6 месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тысяч предпринимателей, тогда как в 2022 году – 5,8 тысячи. По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост продемонстрировала сфера перевозок и логистики, которая привлекла почти 14 миллиардов рублей, сфера услуг привлекла более 30 миллиардов рублей, производство - 44 миллиарда рублей", – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.Также рост спроса на гарантийные поручительства отмечен в сферах торговли (69,8 миллиарда рублей), строительства (23 миллиарда рублей) и сельского хозяйства (33 миллиарда рублей). Ряд регионов показал значительный рост выдачи поручительств – Республики Тыва и Хакасия, Воронежская, Псковская Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области."Механизм предоставления поручительств и гарантий – это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых. Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет, прежде всего, о "зонтичных" поручительствах и гарантиях РГО", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Тройку регионов-лидеров по суммарному объему полученной с участием РГО финансовой поддержки возглавила Москва (свыше 33,6 миллиарда рублей), Свердловская область (почти 15,7 миллиарда) и Московская область (более 13,3 миллиарда рублей). В топ-10 вошли также Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан, Ростовская и Челябинская области, Пермский и Краснодарский края.Ранее, подводя итоги реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" за первые шесть месяцев 2023 года, курирующий его первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что сегодня МСП доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов. Их предоставляют в банках, региональных микрофинансовых и гарантийных организациях. За первое полугодие уже заключено более 53 тысяч договоров на общую сумму свыше 770 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230814/perm-1890009071.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, александр исаевич