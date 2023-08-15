https://ria.ru/20230815/bespilotnik-1890264526.html

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.08.2023

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Российские ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области сегодня около 17:00 мск, дрон был... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:49

2023-08-15T17:49

2023-08-15T18:14

белгородская область

россия

киев

безопасность

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области сегодня около 17:00 мск, дрон был обнаружен и уничтожен, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889953874.html

белгородская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, киев, безопасность