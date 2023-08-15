https://ria.ru/20230815/bespilotnik-1890264526.html
В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.08.2023
В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Российские ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области сегодня около 17:00 мск, дрон был... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:49
2023-08-15T17:49
2023-08-15T18:14
белгородская область
россия
киев
безопасность
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области сегодня около 17:00 мск, дрон был обнаружен и уничтожен, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, киев, безопасность
Белгородская область, Россия, Киев, Безопасность
В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Минобороны: в Белгородской области пресекли террористическую атаку Киева
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области сегодня около 17:00 мск, дрон был обнаружен и уничтожен, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью