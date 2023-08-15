https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

Байдену предлагают перестать бояться Путина и атомную бомбу

Байдену предлагают перестать бояться Путина и атомную бомбу - РИА Новости, 15.08.2023

Байдену предлагают перестать бояться Путина и атомную бомбу

Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности при Трампе, в статье в The Wall Street Journal бьет тревогу по поводу робости... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:08

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Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности при Трампе, в статье в The Wall Street Journal бьет тревогу по поводу робости вашингтонской администрации. Человек, у которого в нулевые годы не получилось развязать войну против Ирана (он входил в кабинет Буша-младшего в качестве постпреда США в ООН), сейчас крайне недоволен стратегией Байдена по Украине.По его мнению, вместо бесконечных дебатов нужны быстрые поставки большого количества военной техники и боеприпасов. И хватит бояться русского блефа: "Нет никаких доказательств того, что Россия обладает достаточным неядерным потенциалом, чтобы угрожать НАТО, или что ей хватит решимости нанести ядерный удар".Не нравится Болтону и риторика Байдена: почему он все время говорит о битве автократии и демократии, этим американцев не вдохновишь. Нужно быть честными и говорить о стратегических целях США на Украине: "Есть немало убедительных доводов о том, что помощь Украине служит нашим стратегическим интересам, но президент эти доводы не выдвигает".То есть Байден должен прямо сказать, что для сохранения американской гегемонии нужен не просто контроль над Европой, но и пересмотр ее исторических границ с русским миром, то есть атлантизация Украины нужна не для защиты ее и Европы от русского нашествия, а для недопущения восстановления русского единства. Мы-то и так это понимаем, но что изменится от того, что это скажет Байден? Американцы вдохновятся и пойдут воевать за Киев?Радикальность Болтона не новость, но в последний год он просто жжет напалмом. Обвиняет Байдена и Трампа в нерешительности и непонимании важности момента, требует сделать ставку на победу Украины. И ни в коем случае не идти на прекращение огня и переговоры.Как стойкий боец с Китаем, Болтон предостерегает и от "китайской ловушки". Причем США должны применять к КНР кнут, а не пряник: "Запад должен напрямую вводить санкции против Пекина, так как тот оказывает Москве колоссальную помощь и поддержку, в том числе закупает углеводороды".Недоволен Болтон и тем, как работают западные санкции против России, он требует "коренным образом пересмотреть санкционную политику" и "усовершенствовать инструменты и процедуры, обеспечивающие исполнение ограничительных мер".Итак, выходит, по мнению Болтона, все плохо и ничего не получается сделать с Россией? Проще всего объяснить сетования Болтона тем, что он "ястреб", причем бешеный, и поэтому специально преувеличивает слабости американской политики на украинском фронте, чтобы тем самым не дать возможности реалистам и "голубям" постепенно вести дело к замораживанию украинского конфликта и "фиксации прибылей" (часть Украины отбили от русских — уже хорошо). Но дело в том, что Болтон — тоже реалист, только смотрящий на ситуацию через призму американской гегемонии. То, что она истончается и уходит, видят практически все, в том числе многие представители американской элиты. Но таким апостолам гегемонизма, как Болтон, этот процесс не кажется необратимым — они уверены, что США еще могут остановить его и даже повернуть вспять. Для этого нужно просто отбросить все сомнения и тревоги, мобилизовать все силы и возможности и стать максимально жесткими. В частности, построить весь мир на борьбу сначала с Россией, а потом с Китаем — и все получится.Вера Болтона в американскую мощь и миссию искренна и сильна — и нельзя сказать, что совершенно беспочвенна. Дело в том, что США действительно все еще остаются мощнейшей сверхдержавой, причем значительно превосходящей всех, кто уже бросил ей вызов (и тех, кто готовится это сделать). Теоретически Штаты могут военными средствами уничтожить любого своего соперника — за исключением России и Китая. А эти две державы Болтон считает возможным приструнить с помощью глобальной коалиции, то есть объединения большей части мирового сообщества под американским руководством.Но тут-то и начинаются главные проблемы: Штаты еще чувствуют себя гегемоном, но уже не являются им в глазах остального мира. Кроме собственно Запада (то есть Европы, англосаксонских стран и Японии с Южной Кореей) их влияние падает — и этот процесс необратим. Чтобы остановить его, нужно прижать Россию и КНР, причем первую победить на поле боя на Украине, а вторую приструнить санкциями (в том числе ослабив связи с Европой). Но ни первое, ни второе не получается — и чем больше усилий США будут прикладывать для достижения недостижимого, тем больше весь остальной незападный мир будет убеждаться в их слабости.Получается замкнутый круг. Если США все-таки послушаются Болтона, они выложатся по максимуму, но все равно не смогут вернуть себе глобальное доминирование. Ну а если не решатся последовать советам Джо, то все будет так, как он и предсказывает: потерпят поражение сначала на Украине, а потом и в противостоянии с Китаем. Для всего мира будет лучше, если Штаты будут спускаться с горы вторым путем, но даже если они вдруг решатся на тропу Болтона, никакой глобальной катастрофы не произойдет, просто все будет происходить быстрее, будет больше крови и шума. В том числе и для самой Америки, а финал все равно будет одинаков: мир без американской гегемонии. И далеко не факт, что с США в их нынешнем виде.

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

https://ria.ru/20230809/ssha-1888952773.html

https://ria.ru/20230807/razval-1888499910.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, сша, украина, россия, джон болтон, оон, нато