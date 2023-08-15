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Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 15.08.2023
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07:05 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/avtomobili-1890104258.html
Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 15.08.2023
Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:05
2023-08-15T07:05
экономика
авто
калуга
россия
денис мантуров
volkswagen group
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авилон
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в РФ в кулуарах форума "Армия-2023". Volkswagen объявил о продаже своего российского бизнеса в конце мая. Покупатель - компания "Арт-Финанс", связанная с президентом дилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер владеет 100% её долей. Сделка не предполагает опцион на обратный выкуп активов, в числе которых завод в Калуге. Согласно отчёту немецкого автоконцерна, цена продажи активов составила 125 миллионов евро.
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экономика, авто, калуга, россия, денис мантуров, volkswagen group, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авилон , volkswagen touareg
Экономика, Авто, Калуга, Россия, Денис Мантуров, Volkswagen Group, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авилон , Volkswagen Touareg
Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Мантуров: выпуск машин на бывшем заводе Volkswagen может начаться до конца года

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗавод в Калуге
Завод в Калуге - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Завод в Калуге. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в РФ в кулуарах форума "Армия-2023".
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
СМИ: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО
Вчера, 11:14
Volkswagen объявил о продаже своего российского бизнеса в конце мая. Покупатель - компания "Арт-Финанс", связанная с президентом дилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер владеет 100% её долей. Сделка не предполагает опцион на обратный выкуп активов, в числе которых завод в Калуге. Согласно отчёту немецкого автоконцерна, цена продажи активов составила 125 миллионов евро.
 
ЭкономикаАвтоКалугаРоссияДенис МантуровVolkswagen GroupМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвилонVolkswagen Touareg
 
 
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