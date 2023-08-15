https://ria.ru/20230815/avtomobili-1890104258.html

Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 15.08.2023

Мантуров рассказал о выпуске машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:05

2023-08-15T07:05

2023-08-15T07:05

экономика

авто

калуга

россия

денис мантуров

volkswagen group

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авилон

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в РФ в кулуарах форума "Армия-2023". Volkswagen объявил о продаже своего российского бизнеса в конце мая. Покупатель - компания "Арт-Финанс", связанная с президентом дилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер владеет 100% её долей. Сделка не предполагает опцион на обратный выкуп активов, в числе которых завод в Калуге. Согласно отчёту немецкого автоконцерна, цена продажи активов составила 125 миллионов евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20230814/mercedes-benz-1889911397.html

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экономика, авто, калуга, россия, денис мантуров, volkswagen group, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авилон , volkswagen touareg