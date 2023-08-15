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Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР - РИА Новости, 15.08.2023
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12:46 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/atr-1890175097.html
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР - РИА Новости, 15.08.2023
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР
Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:46
2023-08-15T12:46
россия
атр
сергей лавров
нато
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Взят курс на разрушение инклюзивной, опирающейся на консенсус, асеаноцентричной архитектуры безопасности в АТР, на создание там военных блоков, на продвижение туда натовской инфраструктуры",- сказал он, выступая в ходе открытия XI Московской конференции по международной безопасности. "Провозгласив неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, члены НАТО перечеркнули все свои прежние заклинания о сугубо оборонительном характере альянса и официально продекларировали, что отныне и впредь они будут заниматься не только защитой своей территории, но и будут заниматься продвижением своего доминирования в этом регионе", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230815/putin-1890128049.html
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россия, атр, сергей лавров, нато
Россия, АТР, Сергей Лавров, НАТО
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР

Лавров: западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в АТР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Взят курс на разрушение инклюзивной, опирающейся на консенсус, асеаноцентричной архитектуры безопасности в АТР, на создание там военных блоков, на продвижение туда натовской инфраструктуры",- сказал он, выступая в ходе открытия XI Московской конференции по международной безопасности.
"Провозгласив неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, члены НАТО перечеркнули все свои прежние заклинания о сугубо оборонительном характере альянса и официально продекларировали, что отныне и впредь они будут заниматься не только защитой своей территории, но и будут заниматься продвижением своего доминирования в этом регионе", - подчеркнул министр.
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Вчера, 10:22
 
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