https://ria.ru/20230815/atr-1890175097.html

Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР

Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР - РИА Новости, 15.08.2023

Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР

Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:46

2023-08-15T12:46

2023-08-15T12:46

россия

атр

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Взят курс на разрушение инклюзивной, опирающейся на консенсус, асеаноцентричной архитектуры безопасности в АТР, на создание там военных блоков, на продвижение туда натовской инфраструктуры",- сказал он, выступая в ходе открытия XI Московской конференции по международной безопасности. "Провозгласив неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, члены НАТО перечеркнули все свои прежние заклинания о сугубо оборонительном характере альянса и официально продекларировали, что отныне и впредь они будут заниматься не только защитой своей территории, но и будут заниматься продвижением своего доминирования в этом регионе", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230815/putin-1890128049.html

россия

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, атр, сергей лавров, нато