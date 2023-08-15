https://ria.ru/20230815/atr-1890175097.html
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР - РИА Новости, 15.08.2023
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР
Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:46
2023-08-15T12:46
2023-08-15T12:46
россия
атр
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и создание там военных блоков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Взят курс на разрушение инклюзивной, опирающейся на консенсус, асеаноцентричной архитектуры безопасности в АТР, на создание там военных блоков, на продвижение туда натовской инфраструктуры",- сказал он, выступая в ходе открытия XI Московской конференции по международной безопасности. "Провозгласив неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, члены НАТО перечеркнули все свои прежние заклинания о сугубо оборонительном характере альянса и официально продекларировали, что отныне и впредь они будут заниматься не только защитой своей территории, но и будут заниматься продвижением своего доминирования в этом регионе", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230815/putin-1890128049.html
россия
атр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, атр, сергей лавров, нато
Россия, АТР, Сергей Лавров, НАТО
Лавров заявил, что Запад взял курс на создание военных блоков в АТР
Лавров: западные страны взяли курс на разрушение архитектуры безопасности в АТР