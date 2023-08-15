https://ria.ru/20230815/armiya-1890125398.html
"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС
"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС - РИА Новости, 15.08.2023
"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС
"Ростех" впервые представил на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городе, сообщили во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:04
2023-08-15T10:04
2023-08-15T10:04
безопасность
кубинка
ростех
российская электроника
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Ростех" впервые представил на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городе, сообщили во вторник в госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех впервые представил на форуме "Армия-2023" многофункциональную мобильную радиолокационную станцию. Она может "видеть" небольшие объекты, в том числе малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 килограммов позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля", - сказали в "Ростехе". Там уточнили, что портативная РЛС разработана Рыбинском заводом приборостроения (входит в "Росэлектронику") на отечественной элементной базе. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов – РЛС обнаруживает автомобиль на расстоянии более 10 километров, а лодку или катер – на расстоянии около 6 километров. Станция может эффективно работать даже при наличии множества целей в полосе обзора, например, когда дрон находится рядом со стаей птиц. "Проведенные испытания доказали, что портативная РЛС может использоваться в условиях плотной городской застройки, для охраны акваторий, группами патрулирования и способна определить миниатюрный дрон на расстоянии до 500 метров. Кроме того, станция "видит" и радиопрозрачные цели, например, аэростаты, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам. В настоящий момент мы ведем работы по внедрению автоматического режима работы, а также интеграции модуля подавления БПЛА", – сообщил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев. Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230815/armiya-1890115204.html
https://ria.ru/20230815/bronezhilet-1890113886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кубинка, ростех, российская электроника, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Ростех, Российская электроника, Форум "Армия — 2023"
"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС
"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Ростех" впервые представил на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городе, сообщили во вторник в госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации Ростех впервые представил на форуме "Армия-2023" многофункциональную мобильную радиолокационную станцию. Она может "видеть" небольшие объекты, в том числе малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 килограммов позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля", - сказали в "Ростехе".
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Там уточнили, что портативная РЛС разработана Рыбинском заводом приборостроения (входит в "Росэлектронику") на отечественной элементной базе. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов – РЛС обнаруживает автомобиль на расстоянии более 10 километров, а лодку или катер – на расстоянии около 6 километров.
Станция может эффективно работать даже при наличии множества целей в полосе обзора, например, когда дрон находится рядом со стаей птиц.
"Проведенные испытания доказали, что портативная РЛС может использоваться в условиях плотной городской застройки, для охраны акваторий, группами патрулирования и способна определить миниатюрный дрон на расстоянии до 500 метров. Кроме того, станция "видит" и радиопрозрачные цели, например, аэростаты, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам. В настоящий момент мы ведем работы по внедрению автоматического режима работы, а также интеграции модуля подавления БПЛА", – сообщил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.
Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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