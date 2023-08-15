https://ria.ru/20230815/armiya-1890125398.html

"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС

"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС - РИА Новости, 15.08.2023

"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС

"Ростех" впервые представил на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городе, сообщили во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:04

2023-08-15T10:04

2023-08-15T10:04

безопасность

кубинка

ростех

российская электроника

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Ростех" впервые представил на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городе, сообщили во вторник в госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех впервые представил на форуме "Армия-2023" многофункциональную мобильную радиолокационную станцию. Она может "видеть" небольшие объекты, в том числе малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 килограммов позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля", - сказали в "Ростехе". Там уточнили, что портативная РЛС разработана Рыбинском заводом приборостроения (входит в "Росэлектронику") на отечественной элементной базе. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов – РЛС обнаруживает автомобиль на расстоянии более 10 километров, а лодку или катер – на расстоянии около 6 километров. Станция может эффективно работать даже при наличии множества целей в полосе обзора, например, когда дрон находится рядом со стаей птиц. "Проведенные испытания доказали, что портативная РЛС может использоваться в условиях плотной городской застройки, для охраны акваторий, группами патрулирования и способна определить миниатюрный дрон на расстоянии до 500 метров. Кроме того, станция "видит" и радиопрозрачные цели, например, аэростаты, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам. В настоящий момент мы ведем работы по внедрению автоматического режима работы, а также интеграции модуля подавления БПЛА", – сообщил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев. Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230815/armiya-1890115204.html

https://ria.ru/20230815/bronezhilet-1890113886.html

кубинка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

безопасность, кубинка, ростех, российская электроника, форум "армия — 2023"