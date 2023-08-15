https://ria.ru/20230815/armiya-1890115204.html

На "Армии" представили новую систему контрбатарейной борьбы

На "Армии" представили новую систему контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 15.08.2023

На "Армии" представили новую систему контрбатарейной борьбы

Новую систему контрбатарейной борьбы, созданную на базе комплексов "Пенициллин" и "Планшет", представили на форуме "Армия-2023", сообщили во вторник в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:15

2023-08-15T09:15

2023-08-15T09:15

безопасность

ростех

российская электроника

высокоточные комплексы

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890023467_0:90:3481:2048_1920x0_80_0_0_5037f45847bc8b061cd795a2bace6ccb.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Новую систему контрбатарейной борьбы, созданную на базе комплексов "Пенициллин" и "Планшет", представили на форуме "Армия-2023", сообщили во вторник в "Ростехе". "Холдинги "Росэлектроника" и "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" совместно с Рособоронэкспортом представили на форуме "Армия-2023" перспективную систему контрбатарейной борьбы. Она позволяет обнаруживать на расстоянии до 38 километров позиции артиллерии противника, определять их точные координаты, а затем с использованием автоматизированных средств управления огнем в кратчайшие сроки обеспечивать их поражение", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что в состав технического решения входят автоматизированный артиллерийский комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" и комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А". В качестве средств поражения в системе могут быть использованы любая ствольная артиллерия и РЗСО. Разработанный входящим в "Росэлектронику" НИИ "Вектор" комплекс "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, РСЗО, зенитных и тактических ракет. Он фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов снарядов, а затем наносит их на электронную карту. Сопряженный с "Пенициллином" комплекс управления огнем "Планшет-А" разработки ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы") обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты. Как отметил гендиректор АО "ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов, "Планшет-А" может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов и обеспечивает оперативное управление и ведение контрабатарейной борьбы, что сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта. "Использование сопряженных систем разведки и управления артиллерийским подразделением в режиме реального времени существенно повышает возможности артиллерийских подразделений", - заявил в свою очередь глава НИИ "Вектор" Сергей Скорых. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230815/bronezhilet-1890113886.html

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890064320.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростех, российская электроника, высокоточные комплексы, форум "армия — 2023"