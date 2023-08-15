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В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже - РИА Новости, 15.08.2023
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23:11 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/arest-1890312370.html
В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже
В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже - РИА Новости, 15.08.2023
В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже
Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали в Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тысячами рублей и документами – местное МВД расценило это как... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:11
2023-08-15T23:11
происшествия
абхазия
челябинск
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в мире
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СУХУМ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали в Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тысячами рублей и документами – местное МВД расценило это как крупное хищение. "Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего", – сообщило МВД Абхазии. Отмечается, что задержанная по подозрению в хищении Бикмулина дала признательные показания, у нее изъяли похищенное. "Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.
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происшествия, абхазия, челябинск, челябинская область, в мире
Происшествия, Абхазия, Челябинск, Челябинская область, В мире
В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже

В Абхазии арестовали россиянку по делу о краже барсетки с деньгами и документами

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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СУХУМ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали в Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тысячами рублей и документами – местное МВД расценило это как крупное хищение.
«
"Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего", – сообщило МВД Абхазии.
Отмечается, что задержанная по подозрению в хищении Бикмулина дала признательные показания, у нее изъяли похищенное.
«
"Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.
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