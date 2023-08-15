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В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже
В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже - РИА Новости, 15.08.2023
В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже
Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали в Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тысячами рублей и документами – местное МВД расценило это как... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:11
2023-08-15T23:11
2023-08-15T23:11
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СУХУМ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали в Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тысячами рублей и документами – местное МВД расценило это как крупное хищение. "Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего", – сообщило МВД Абхазии. Отмечается, что задержанная по подозрению в хищении Бикмулина дала признательные показания, у нее изъяли похищенное. "Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абхазия, челябинск, челябинская область, в мире
Происшествия, Абхазия, Челябинск, Челябинская область, В мире
В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже
В Абхазии арестовали россиянку по делу о краже барсетки с деньгами и документами