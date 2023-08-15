https://ria.ru/20230815/arest-1890312370.html

В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже

В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже - РИА Новости, 15.08.2023

В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже

Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали в Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тысячами рублей и документами – местное МВД расценило это как... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T23:11

2023-08-15T23:11

2023-08-15T23:11

происшествия

абхазия

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СУХУМ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали в Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тысячами рублей и документами – местное МВД расценило это как крупное хищение. "Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тысяч рублей и документами потерпевшего", – сообщило МВД Абхазии. Отмечается, что задержанная по подозрению в хищении Бикмулина дала признательные показания, у нее изъяли похищенное. "Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230213/tailand-1851791595.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, абхазия, челябинск, челябинская область, в мире