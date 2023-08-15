https://ria.ru/20230815/antropologiya-1890202138.html

Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1

Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1 - РИА Новости, 15.08.2023

Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1

На словах "военная антропология" рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.

2023-08-15T14:00

2023-08-15T14:00

2023-08-15T14:22

истории.doc

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

япония

сша

центральное разведывательное управление (цру)

ссср

александр грибоедов

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Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1 На словах «военная антропология» рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией. audio/mpeg

Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1 На словах «военная антропология» рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией. audio/mpeg

О том, что такое военная антропология и как она меняет мир, мне рассказала доктор исторических наук и военный антрополог Елена Сенявская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Руслан Жигалов

япония

сша

ссср

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вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), япония, сша, центральное разведывательное управление (цру), ссср, александр грибоедов, аудио