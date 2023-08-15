Рейтинг@Mail.ru
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1 - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 15.08.2023 (обновлено: 14:22 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/antropologiya-1890202138.html
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1 - РИА Новости, 15.08.2023
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
На словах "военная антропология" рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.
2023-08-15T14:00
2023-08-15T14:22
истории.doc
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
япония
сша
центральное разведывательное управление (цру)
ссср
александр грибоедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890201377_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a3672311758893beed6bc89a2d19052f.jpg
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
На словах «военная антропология» рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.
audio/mpeg
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
На словах «военная антропология» рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.
audio/mpeg
О том, что такое военная антропология и как она меняет мир, мне рассказала доктор исторических наук и военный антрополог Елена Сенявская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
япония
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890201377_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_2a91d1523e322ee1a971992bbc8de286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), япония, сша, центральное разведывательное управление (цру), ссср, александр грибоедов, аудио
Истории.doc, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Япония, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), СССР, Александр Грибоедов
Истории.doc

Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1

Истории.doc
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
На словах "военная антропология" рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.
О том, что такое военная антропология и как она меняет мир, мне рассказала доктор исторических наук и военный антрополог Елена Сенявская.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
iTunes
Castbox
Google Podcasts
ВКонтакте

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
 
Истории.docВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)ЯпонияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СССРАлександр Грибоедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала