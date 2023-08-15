https://ria.ru/20230815/antropologiya-1890202138.html
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1 - РИА Новости, 15.08.2023
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
На словах "военная антропология" рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.
2023-08-15T14:00
2023-08-15T14:00
2023-08-15T14:22
истории.doc
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
япония
сша
центральное разведывательное управление (цру)
ссср
александр грибоедов
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Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
На словах «военная антропология» рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.
audio/mpeg
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
На словах «военная антропология» рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.
audio/mpeg
О том, что такое военная антропология и как она меняет мир, мне рассказала доктор исторических наук и военный антрополог Елена Сенявская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
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вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), япония, сша, центральное разведывательное управление (цру), ссср, александр грибоедов, аудио
Истории.doc, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Япония, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), СССР, Александр Грибоедов
Учёные-разведчики. Чем занимаются военные антропологи. Часть 1
На словах "военная антропология" рука так и тянется прикрыть зевок – очевидно это что-то скучное и сложное. Но не спешите хоронить молодую науку – военные антропологи пытаются не просто понять и почувствовать войну, но изменить историю стран и континентов. Рассказываем, откуда взялась эта отрасль науки и почему она никак не связана с биологией.