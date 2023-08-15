Рейтинг@Mail.ru
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ammiak-1890189851.html
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака - РИА Новости, 15.08.2023
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака
Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:27
2023-08-15T13:27
происшествия
пермский край
чайковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС. "В производственном помещении произошел выход аммиака. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено", — говорится в сообщении. Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек На место происшествия приехали около 60 спасателей. Также эксперты взяли пробы воздуха: за пределами мясожирового цеха ПДК не превышены, угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет. Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, в результате инцидента пострадали трое мужчин. "Они были доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное", — сказали в пресс-службе. В соцсетях пользователи пишут, что ЧП произошло на предприятии "Агрофирма "Мясо". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20230809/vozdukh-1889025008.html
пермский край
чайковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, чайковский
Происшествия, Пермский край, Чайковский
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака

На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака, угрозы жителям нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС.
"В производственном помещении произошел выход аммиака. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено", — говорится в сообщении.
Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек
На место происшествия приехали около 60 спасателей. Также эксперты взяли пробы воздуха: за пределами мясожирового цеха ПДК не превышены, угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет.
Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, в результате инцидента пострадали трое мужчин. "Они были доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное", — сказали в пресс-службе.
В соцсетях пользователи пишут, что ЧП произошло на предприятии "Агрофирма "Мясо". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде не выявили превышений нормативов по загрязнению воздуха
9 августа, 11:57
 
ПроисшествияПермский крайЧайковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала