https://ria.ru/20230815/ammiak-1890189851.html

На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака

На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака - РИА Новости, 15.08.2023

На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака

Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:27

2023-08-15T13:27

2023-08-15T13:27

происшествия

пермский край

чайковский

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ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС. "В производственном помещении произошел выход аммиака. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено", — говорится в сообщении. Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек На место происшествия приехали около 60 спасателей. Также эксперты взяли пробы воздуха: за пределами мясожирового цеха ПДК не превышены, угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет. Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, в результате инцидента пострадали трое мужчин. "Они были доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное", — сказали в пресс-службе. В соцсетях пользователи пишут, что ЧП произошло на предприятии "Агрофирма "Мясо". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20230809/vozdukh-1889025008.html

пермский край

чайковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край, чайковский