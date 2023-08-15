https://ria.ru/20230815/ammiak-1890189851.html
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака - РИА Новости, 15.08.2023
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака
Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:27
2023-08-15T13:27
2023-08-15T13:27
происшествия
пермский край
чайковский
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ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС. "В производственном помещении произошел выход аммиака. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено", — говорится в сообщении. Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек На место происшествия приехали около 60 спасателей. Также эксперты взяли пробы воздуха: за пределами мясожирового цеха ПДК не превышены, угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет. Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, в результате инцидента пострадали трое мужчин. "Они были доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное", — сказали в пресс-службе. В соцсетях пользователи пишут, что ЧП произошло на предприятии "Агрофирма "Мясо". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20230809/vozdukh-1889025008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, чайковский
Происшествия, Пермский край, Чайковский
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака
На мясокомбинате в Пермском крае произошел выброс аммиака, угрозы жителям нет
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в городе Чайковский Пермского края, угрозы местным жителям нет, сообщает во вторник краевое ГУМЧС.
"В производственном помещении произошел выход аммиака. Выхода аммиака за пределы помещения не допущено", — говорится в сообщении.
Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек
На место происшествия приехали около 60 спасателей. Также эксперты взяли пробы воздуха: за пределами мясожирового цеха ПДК не превышены, угрозы для здоровья и жизни населения, по заключению спасателей, нет.
Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве
, в результате инцидента пострадали трое мужчин. "Они были доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное", — сказали в пресс-службе.
В соцсетях пользователи пишут, что ЧП произошло на предприятии "Агрофирма "Мясо". Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
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