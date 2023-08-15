https://ria.ru/20230815/advokat-1890283162.html

Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты

Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты - РИА Новости, 15.08.2023

Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты

Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:42

2023-08-15T18:42

2023-08-15T18:43

в мире

делавэр

сша

хантер байден

выборы президента сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102871/17/1028711748_0:135:2000:1260_1920x0_80_0_0_6c3f4f709927af59c713b9ee779638bb.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия в связи с возможной необходимостью участвовать в процесса уже в качестве свидетеля, говорится в опубликованном судебном документе. "Кристофер Кларк, который выступает на стороне ответчика Роберта Хантера Байдена, ходатайствует о разрешении отказаться от участия в качестве адвоката по вышеуказанному делу", - указано в документе, поданном в суд штата Делавэр. Отмечается, что поскольку переговоры между защитой и обвинением по сделке со следствием по налоговым преступлениям и досудебном соглашении по налоговым преступлениям будут оспорены, то Кларк является "очевидным свидетелем" этих сложностей. Согласно законодательству штата, адвокаты не могут выступать на стороне защиты в тех случаях, когда одновременно возникает необходимость их участия в деле в качестве свидетелей. Ранее в августе стало известно, что обвинение и защита по делу Хантера Байдена находятся в тупике и не пришли к договоренности ни о сделке со следствием по налоговым преступлениям, ни о досудебном соглашении по незаконному хранению оружия. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Как ожидалось, сделку должны были официально рассмотреть на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу.

https://ria.ru/20230814/rassledovanie-1890047656.html

https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html

https://ria.ru/20230811/bayden-1889645596.html

делавэр

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, делавэр, сша, хантер байден, выборы президента сша