https://ria.ru/20230815/advokat-1890283162.html
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты - РИА Новости, 15.08.2023
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты
Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:42
2023-08-15T18:42
2023-08-15T18:43
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия в связи с возможной необходимостью участвовать в процесса уже в качестве свидетеля, говорится в опубликованном судебном документе. "Кристофер Кларк, который выступает на стороне ответчика Роберта Хантера Байдена, ходатайствует о разрешении отказаться от участия в качестве адвоката по вышеуказанному делу", - указано в документе, поданном в суд штата Делавэр. Отмечается, что поскольку переговоры между защитой и обвинением по сделке со следствием по налоговым преступлениям и досудебном соглашении по налоговым преступлениям будут оспорены, то Кларк является "очевидным свидетелем" этих сложностей. Согласно законодательству штата, адвокаты не могут выступать на стороне защиты в тех случаях, когда одновременно возникает необходимость их участия в деле в качестве свидетелей. Ранее в августе стало известно, что обвинение и защита по делу Хантера Байдена находятся в тупике и не пришли к договоренности ни о сделке со следствием по налоговым преступлениям, ни о досудебном соглашении по незаконному хранению оружия. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Как ожидалось, сделку должны были официально рассмотреть на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу.
https://ria.ru/20230814/rassledovanie-1890047656.html
https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html
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в мире, делавэр, сша, хантер байден, выборы президента сша
В мире, Делавэр, США, Хантер Байден, Выборы президента США
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты для участия в роли свидетеля
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия в связи с возможной необходимостью участвовать в процесса уже в качестве свидетеля, говорится в опубликованном судебном документе.
«
"Кристофер Кларк, который выступает на стороне ответчика Роберта Хантера Байдена, ходатайствует о разрешении отказаться от участия в качестве адвоката по вышеуказанному делу", - указано в документе, поданном в суд штата Делавэр.
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Отмечается, что поскольку переговоры между защитой и обвинением по сделке со следствием по налоговым преступлениям и досудебном соглашении по налоговым преступлениям будут оспорены, то Кларк является "очевидным свидетелем" этих сложностей.
Согласно законодательству штата, адвокаты не могут выступать на стороне защиты в тех случаях, когда одновременно возникает необходимость их участия в деле в качестве свидетелей.
Ранее в августе стало известно, что обвинение и защита по делу Хантера Байдена находятся в тупике и не пришли к договоренности ни о сделке со следствием по налоговым преступлениям, ни о досудебном соглашении по незаконному хранению оружия.
Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США
, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
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Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации.
Как ожидалось, сделку должны были официально рассмотреть на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу.
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