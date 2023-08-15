Рейтинг@Mail.ru
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 15.08.2023 (обновлено: 18:43 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/advokat-1890283162.html
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты - РИА Новости, 15.08.2023
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты
Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:42
2023-08-15T18:43
в мире
делавэр
сша
хантер байден
выборы президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102871/17/1028711748_0:135:2000:1260_1920x0_80_0_0_6c3f4f709927af59c713b9ee779638bb.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия в связи с возможной необходимостью участвовать в процесса уже в качестве свидетеля, говорится в опубликованном судебном документе. "Кристофер Кларк, который выступает на стороне ответчика Роберта Хантера Байдена, ходатайствует о разрешении отказаться от участия в качестве адвоката по вышеуказанному делу", - указано в документе, поданном в суд штата Делавэр. Отмечается, что поскольку переговоры между защитой и обвинением по сделке со следствием по налоговым преступлениям и досудебном соглашении по налоговым преступлениям будут оспорены, то Кларк является "очевидным свидетелем" этих сложностей. Согласно законодательству штата, адвокаты не могут выступать на стороне защиты в тех случаях, когда одновременно возникает необходимость их участия в деле в качестве свидетелей. Ранее в августе стало известно, что обвинение и защита по делу Хантера Байдена находятся в тупике и не пришли к договоренности ни о сделке со следствием по налоговым преступлениям, ни о досудебном соглашении по незаконному хранению оружия. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Как ожидалось, сделку должны были официально рассмотреть на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу.
https://ria.ru/20230814/rassledovanie-1890047656.html
https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html
https://ria.ru/20230811/bayden-1889645596.html
делавэр
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102871/17/1028711748_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ab81f95ef0fa1283a8a794c3e3f31dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, делавэр, сша, хантер байден, выборы президента сша
В мире, Делавэр, США, Хантер Байден, Выборы президента США
Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты

Адвокат сына Байдена может выйти из команды защиты для участия в роли свидетеля

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, FileСын президента США Хантер Байден
Сын президента США Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, File
Сын президента США Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Один из адвокатов сына американского президента Хантера Байден запросил суд разрешить выйти из команды защиты по обвинениям в налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия в связи с возможной необходимостью участвовать в процесса уже в качестве свидетеля, говорится в опубликованном судебном документе.
«
"Кристофер Кларк, который выступает на стороне ответчика Роберта Хантера Байдена, ходатайствует о разрешении отказаться от участия в качестве адвоката по вышеуказанному делу", - указано в документе, поданном в суд штата Делавэр.
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В США заявили, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали
14 августа, 19:03
Отмечается, что поскольку переговоры между защитой и обвинением по сделке со следствием по налоговым преступлениям и досудебном соглашении по налоговым преступлениям будут оспорены, то Кларк является "очевидным свидетелем" этих сложностей.
Согласно законодательству штата, адвокаты не могут выступать на стороне защиты в тех случаях, когда одновременно возникает необходимость их участия в деле в качестве свидетелей.
Ранее в августе стало известно, что обвинение и защита по делу Хантера Байдена находятся в тупике и не пришли к договоренности ни о сделке со следствием по налоговым преступлениям, ни о досудебном соглашении по незаконному хранению оружия.
Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
26 июля, 21:02
Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации.
Как ожидалось, сделку должны были официально рассмотреть на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена
11 августа, 22:30
 
В миреДелавэрСШАХантер БайденВыборы президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала