https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1889882211.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.08.2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:59

2023-08-14T08:59

2023-08-14T08:59

камчатка

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг располагался на глубине 127 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта города Петропавловск-Камчатский составило 147 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230809/sakhalin-1888965944.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камчатка, петропавловск-камчатский