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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.08.2023
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08:59 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1889882211.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.08.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:59
2023-08-14T08:59
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг располагался на глубине 127 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта города Петропавловск-Камчатский составило 147 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
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камчатка, петропавловск-камчатский
Камчатка, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг располагался на глубине 127 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта города Петропавловск-Камчатский составило 147 километров", - говорится в сообщении.
По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
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