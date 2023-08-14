https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1889882211.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 14.08.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:59
2023-08-14T08:59
2023-08-14T08:59
камчатка
петропавловск-камчатский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг располагался на глубине 127 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта города Петропавловск-Камчатский составило 147 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20230809/sakhalin-1888965944.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский
Камчатка, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2