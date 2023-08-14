https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1890002848.html

Падение: Зеленского предупредили о скором приходе нового президента

Падение: Зеленского предупредили о скором приходе нового президента - РИА Новости, 14.08.2023

Падение: Зеленского предупредили о скором приходе нового президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" скоро потеряют власть в стране из-за возможного импичмента главы Белого дома Джо Байдена,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:16

2023-08-14T16:16

2023-08-14T16:16

политика

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

олег соскин

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" скоро потеряют власть в стране из-за возможного импичмента главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По мнению эксперта, скандалы с сыном американского лидера Хантером Байденом станут поводом для начала процедуры импичмента президента США. Кроме того, сенат уже осенью откажется предоставить очередной пакет военной и финансовой помощи Киеву, полагает он."Это сразу приведет к отставке Зеленского и "Слуг народа". Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. <…> Для Зеленского приходит тяжелая осень. <…> Его падение произойдет именно через Соединенные Штаты", — спрогнозировал Соскин.Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.

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политика, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, олег соскин