Падение: Зеленского предупредили о скором приходе нового президента
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скоро потеряет пост президента Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" скоро потеряют власть в стране из-за возможного импичмента главы Белого дома Джо Байдена, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По мнению эксперта, скандалы с сыном американского лидера Хантером Байденом станут поводом для начала процедуры импичмента президента США. Кроме того, сенат уже осенью откажется предоставить очередной пакет военной и финансовой помощи Киеву, полагает он.
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"Это сразу приведет к отставке Зеленского и "Слуг народа". Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. <…> Для Зеленского приходит тяжелая осень. <…> Его падение произойдет именно через Соединенные Штаты", — спрогнозировал Соскин.
Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.