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Зеленский признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 14.08.2023 (обновлено: 06:40 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1889872385.html
Зеленский признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост
Зеленский признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
Зеленский признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост
Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:06
2023-08-14T06:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу.Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия российских военных. В качестве примера он привел "очень красноречивое задымление на Крымском мосту". Под дымом Зеленский, вероятно, имел в виду дымовую завесу, которая была поставлена в момент попытки удара по мосту.Попытка атаки на Крымский мостКиевский режим в субботу, 12 августа, дважды попытался атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила и пообещала не оставить без ответа попытку атаковать мост, который является гражданским объектом.В заявлении, опубликованном на сайте МИД, дипломат отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на фронте."Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания", - подчеркнула она.Подрыв моста с помощью морских дроновЭто не первая попытка режима Зеленского нанести удары по Крымскому мосту. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые российские регионы.Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя атаки надводными дронами, заявил, что любой инцидент с российскими кораблями или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу". Более того — такие спецоперации проводятся "в территориальных водах Украины и полностью законны".СК России возбудил после подрыва моста уголовное дело по статье "Террористический акт".
https://ria.ru/20230813/most-1889820550.html
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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Зеленский признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост

Зеленский признался, что за попыткой атаковать Крымский мост стоит Киев

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу.
Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия российских военных. В качестве примера он привел "очень красноречивое задымление на Крымском мосту". Под дымом Зеленский, вероятно, имел в виду дымовую завесу, которая была поставлена в момент попытки удара по мосту.
Очередь из автомобилей у Крымского моста
Движение по Крымскому мосту восстановили
Вчера, 17:01

Попытка атаки на Крымский мост

Киевский режим в субботу, 12 августа, дважды попытался атаковать Крымский мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила и пообещала не оставить без ответа попытку атаковать мост, который является гражданским объектом.
В заявлении, опубликованном на сайте МИД, дипломат отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на фронте.
"Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания", - подчеркнула она.
Дым рядом с Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост
12 августа, 13:57

Подрыв моста с помощью морских дронов

Это не первая попытка режима Зеленского нанести удары по Крымскому мосту. Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые российские регионы.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя атаки надводными дронами, заявил, что любой инцидент с российскими кораблями или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу". Более того — такие спецоперации проводятся "в территориальных водах Украины и полностью законны".
СК России возбудил после подрыва моста уголовное дело по статье "Террористический акт".
Дым рядом с Крымским мостом
На Крымском мосту поставили дымовую завесу
12 августа, 13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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