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Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25"
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25" - РИА Новости, 14.08.2023
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25"
Китай поздравляет Россию с успешным запуском лунной станции "Луна-25", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:31
2023-08-14T13:31
2023-08-14T13:31
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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Китай поздравляет Россию с успешным запуском лунной станции "Луна-25", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, поздравляем Россию с успешным запуском ракеты", - сказали в ведомстве. В МИД также отметили, что Китай всегда придавал большое значение международному сотрудничеству в области космоса. "Готовы продолжать развивать обмены и сотрудничество в космической сфере со всеми странами в мире, включая Россию, в соответствии с принципами мирного использования, равенства и взаимной выгоды, способствовать тому, чтобы наука и техника приносили больше пользы народам всех стран", - подчеркнули в МИД. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html
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китай, россия
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25"
МИД Китая поздравил Россию с успешным запуском станции "Луна-25"
ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Китай поздравляет Россию с успешным запуском лунной станции "Луна-25", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, поздравляем Россию с успешным запуском ракеты", - сказали в ведомстве.
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В МИД также отметили, что Китай всегда придавал большое значение международному сотрудничеству в области космоса.
"Готовы продолжать развивать обмены и сотрудничество в космической сфере со всеми странами в мире, включая Россию, в соответствии с принципами мирного использования, равенства и взаимной выгоды, способствовать тому, чтобы наука и техника приносили больше пользы народам всех стран", - подчеркнули в МИД.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны
со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
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