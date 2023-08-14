Рейтинг@Mail.ru
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25" - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:31 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/zapusk-1889946678.html
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25"
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25" - РИА Новости, 14.08.2023
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25"
Китай поздравляет Россию с успешным запуском лунной станции "Луна-25", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:31
2023-08-14T13:31
наука
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889451133_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bdd2433843808dc260118022a4875ab7.jpg
ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Китай поздравляет Россию с успешным запуском лунной станции "Луна-25", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, поздравляем Россию с успешным запуском ракеты", - сказали в ведомстве. В МИД также отметили, что Китай всегда придавал большое значение международному сотрудничеству в области космоса. "Готовы продолжать развивать обмены и сотрудничество в космической сфере со всеми странами в мире, включая Россию, в соответствии с принципами мирного использования, равенства и взаимной выгоды, способствовать тому, чтобы наука и техника приносили больше пользы народам всех стран", - подчеркнули в МИД. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889451133_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0220f6d3637c9f560d00389061fcd98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия
Наука, Китай, Россия
Китай поздравил Россию с успешным запуском "Луны-25"

МИД Китая поздравил Россию с успешным запуском станции "Луна-25"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Китай поздравляет Россию с успешным запуском лунной станции "Луна-25", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, поздравляем Россию с успешным запуском ракеты", - сказали в ведомстве.
Районы для посадки станции Луна-25
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны
11 августа, 18:15
В МИД также отметили, что Китай всегда придавал большое значение международному сотрудничеству в области космоса.
"Готовы продолжать развивать обмены и сотрудничество в космической сфере со всеми странами в мире, включая Россию, в соответствии с принципами мирного использования, равенства и взаимной выгоды, способствовать тому, чтобы наука и техника приносили больше пользы народам всех стран", - подчеркнули в МИД.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный. 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное
11 августа, 02:22
 
НаукаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала