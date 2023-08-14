https://ria.ru/20230814/zakazy-1889969026.html
Лихачев рассказал об объемах заказов "Росатома" на ближайшие десять лет
Лихачев рассказал об объемах заказов "Росатома" на ближайшие десять лет - РИА Новости, 14.08.2023
Лихачев рассказал об объемах заказов "Росатома" на ближайшие десять лет
Объем заказов "Росатома" на ближайшие 10 лет составляет 15 триллионов рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:33
2023-08-14T14:33
2023-08-14T14:33
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Объем заказов "Росатома" на ближайшие 10 лет составляет 15 триллионов рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Наш атомный заказ, 15 триллионов на ближайшие 10 лет, в большей степени ‒ для предприятий Российской Федерации", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html
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россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об объемах заказов "Росатома" на ближайшие десять лет
Лихачев: объем заказов "Росатома" составляет 15 триллионов рублей на десять лет