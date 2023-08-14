https://ria.ru/20230814/zakazy-1889969026.html

Лихачев рассказал об объемах заказов "Росатома" на ближайшие десять лет

Лихачев рассказал об объемах заказов "Росатома" на ближайшие десять лет - РИА Новости, 14.08.2023

Лихачев рассказал об объемах заказов "Росатома" на ближайшие десять лет

Объем заказов "Росатома" на ближайшие 10 лет составляет 15 триллионов рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:33

2023-08-14T14:33

2023-08-14T14:33

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Объем заказов "Росатома" на ближайшие 10 лет составляет 15 триллионов рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Наш атомный заказ, 15 триллионов на ближайшие 10 лет, в большей степени ‒ для предприятий Российской Федерации", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html

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россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"