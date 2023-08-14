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В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
17:35 14.08.2023 (обновлено: 17:45 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1890027175.html
В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах
В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах - РИА Новости, 14.08.2023
В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах
Следователи в Сочи задержали организатора джиппинга, автомобиль которого попал в ДТП, где пострадали 8 человек, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:35
2023-08-14T17:45
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Следователи в Сочи задержали организатора джиппинга, автомобиль которого попал в ДТП, где пострадали 8 человек, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства. По данным следствия, 11 августа в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием туристического внедорожника УАЗ. Водитель джипа превысил скорость и врезался в скалу. Пострадали восемь человек, включая двух детей (5 и 13 лет) и беременную женщину. Против 38-летнего водителя было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На текущий момент следствием установлено, что 41-летний предприниматель со своим знакомым, тем самым 38-летним водителем джипа, оказывали экскурсионные услуги. &quot;Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (п.п. &quot;а, в&quot; ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователями установлен и задержан 41-летний предприниматель, оказывавший услугу ненадлежащего качества&quot;, - говорится в сообщении.Следствие намерено ходатайствовать о заключении предпринимателя под сражу. "В связи с тем, что второй подозреваемый находится в медицинском учреждении, вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен после выписки", - добавили в СУСК. Ранее в прокуратуре Краснодарского края отмечали, что жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Новости - Туризм
В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах

В Сочи задержали организатора джиппинга после ДТП, где пострадали восемь человек

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием внедорожника в Сочи
ДТП с участием внедорожника в Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием внедорожника в Сочи
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Следователи в Сочи задержали организатора джиппинга, автомобиль которого попал в ДТП, где пострадали 8 человек, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, 11 августа в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием туристического внедорожника УАЗ. Водитель джипа превысил скорость и врезался в скалу. Пострадали восемь человек, включая двух детей (5 и 13 лет) и беременную женщину. Против 38-летнего водителя было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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На текущий момент следствием установлено, что 41-летний предприниматель со своим знакомым, тем самым 38-летним водителем джипа, оказывали экскурсионные услуги.
«

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователями установлен и задержан 41-летний предприниматель, оказывавший услугу ненадлежащего качества", - говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении предпринимателя под сражу. "В связи с тем, что второй подозреваемый находится в медицинском учреждении, вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен после выписки", - добавили в СУСК.
Ранее в прокуратуре Краснодарского края отмечали, что жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает.
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