https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1890027175.html

В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах

В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах - РИА Новости, 14.08.2023

В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах

Следователи в Сочи задержали организатора джиппинга, автомобиль которого попал в ДТП, где пострадали 8 человек, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:35

2023-08-14T17:35

2023-08-14T17:45

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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Следователи в Сочи задержали организатора джиппинга, автомобиль которого попал в ДТП, где пострадали 8 человек, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства. По данным следствия, 11 августа в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием туристического внедорожника УАЗ. Водитель джипа превысил скорость и врезался в скалу. Пострадали восемь человек, включая двух детей (5 и 13 лет) и беременную женщину. Против 38-летнего водителя было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На текущий момент следствием установлено, что 41-летний предприниматель со своим знакомым, тем самым 38-летним водителем джипа, оказывали экскурсионные услуги. "Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователями установлен и задержан 41-летний предприниматель, оказывавший услугу ненадлежащего качества", - говорится в сообщении.Следствие намерено ходатайствовать о заключении предпринимателя под сражу. "В связи с тем, что второй подозреваемый находится в медицинском учреждении, вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен после выписки", - добавили в СУСК. Ранее в прокуратуре Краснодарского края отмечали, что жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20220530/dzhipping-1791830710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм