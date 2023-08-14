В Сочи задержали организатора экскурсий на джипах
В Сочи задержали организатора джиппинга после ДТП, где пострадали восемь человек
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием внедорожника в Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием внедорожника в Сочи
СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Следователи в Сочи задержали организатора джиппинга, автомобиль которого попал в ДТП, где пострадали 8 человек, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, 11 августа в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием туристического внедорожника УАЗ. Водитель джипа превысил скорость и врезался в скалу. Пострадали восемь человек, включая двух детей (5 и 13 лет) и беременную женщину. Против 38-летнего водителя было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На текущий момент следствием установлено, что 41-летний предприниматель со своим знакомым, тем самым 38-летним водителем джипа, оказывали экскурсионные услуги.
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"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователями установлен и задержан 41-летний предприниматель, оказывавший услугу ненадлежащего качества", - говорится в сообщении.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении предпринимателя под сражу. "В связи с тем, что второй подозреваемый находится в медицинском учреждении, вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен после выписки", - добавили в СУСК.
Ранее в прокуратуре Краснодарского края отмечали, что жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает.