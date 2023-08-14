АГПУ отмечает вековой юбилей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет празднует (АГПУ) в Год педагога и наставника. 13 августа стартовали череда юбилейных мероприятий, в числе которых множество студенческих активностей, онлайн акций и Международный педагогический форум "Новые смыслы образования", сообщила пресс-служба университета.Как отметили в пресс-службе, большой вклад в создание истории и современности университета вносят педагогические династии АГПУ. Люди, для которых педагогика стала судьбой и призванием, миссией и служением.Ярким началом юбилейных торжеств стал парад династий АГПУ. Общий педагогический стаж наставников и членов их семей – от 117 до 326 лет.На церемонии прозвучали слова поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова: "За вековую историю университет подготовил тысячи учителей, которые воспитали и обучили несколько поколений граждан нашей страны. Отрадно видеть, что сегодня вуз следует традициям отечественной школы педагогики, сочетая лучшие методики обучения с современными технологиями и инновациями. Здесь трудились и трудятся талантливые, преданные делу педагоги, ученые, методисты и исследователи".По словам руководителя АГПУ Евгения Нижника, за прошедшие сто лет университет прошел через множество вызовов и перемен, и сегодня он представляет собой уникальное образовательное пространство, которое не только формирует привычку к знаниям, но и вдохновляет на творчество и активность."Одной из самых ценных составляющих АГПУ является наша команда наставников, которые с готовностью делятся своим опытом и знаниями с молодыми педагогами", – отметил Нижник.Евгений Нижник также высказал слова признательности в адрес ветеранов педагогического труда, преподавателей и сотрудников, студентов.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет празднует (АГПУ) в Год педагога и наставника. 13 августа стартовали череда юбилейных мероприятий, в числе которых множество студенческих активностей, онлайн акций и Международный педагогический форум "Новые смыслы образования", сообщила пресс-служба университета.
Как отметили в пресс-службе, большой вклад в создание истории и современности университета вносят педагогические династии АГПУ. Люди, для которых педагогика стала судьбой и призванием, миссией и служением.
Ярким началом юбилейных торжеств стал парад династий АГПУ. Общий педагогический стаж наставников и членов их семей – от 117 до 326 лет.
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На церемонии прозвучали слова поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова: "За вековую историю университет подготовил тысячи учителей, которые воспитали и обучили несколько поколений граждан нашей страны. Отрадно видеть, что сегодня вуз следует традициям отечественной школы педагогики, сочетая лучшие методики обучения с современными технологиями и инновациями. Здесь трудились и трудятся талантливые, преданные делу педагоги, ученые, методисты и исследователи".
По словам руководителя АГПУ Евгения Нижника, за прошедшие сто лет университет прошел через множество вызовов и перемен, и сегодня он представляет собой уникальное образовательное пространство, которое не только формирует привычку к знаниям, но и вдохновляет на творчество и активность.
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