https://ria.ru/20230814/yubiley-1889906368.html

АГПУ отмечает вековой юбилей

АГПУ отмечает вековой юбилей - РИА Новости, 14.08.2023

АГПУ отмечает вековой юбилей

Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет празднует (АГПУ) в Год педагога и наставника. 13 августа стартовали череда юбилейных... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:00

2023-08-14T11:00

2023-08-14T11:00

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет празднует (АГПУ) в Год педагога и наставника. 13 августа стартовали череда юбилейных мероприятий, в числе которых множество студенческих активностей, онлайн акций и Международный педагогический форум "Новые смыслы образования", сообщила пресс-служба университета.Как отметили в пресс-службе, большой вклад в создание истории и современности университета вносят педагогические династии АГПУ. Люди, для которых педагогика стала судьбой и призванием, миссией и служением.Ярким началом юбилейных торжеств стал парад династий АГПУ. Общий педагогический стаж наставников и членов их семей – от 117 до 326 лет.На церемонии прозвучали слова поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова: "За вековую историю университет подготовил тысячи учителей, которые воспитали и обучили несколько поколений граждан нашей страны. Отрадно видеть, что сегодня вуз следует традициям отечественной школы педагогики, сочетая лучшие методики обучения с современными технологиями и инновациями. Здесь трудились и трудятся талантливые, преданные делу педагоги, ученые, методисты и исследователи".По словам руководителя АГПУ Евгения Нижника, за прошедшие сто лет университет прошел через множество вызовов и перемен, и сегодня он представляет собой уникальное образовательное пространство, которое не только формирует привычку к знаниям, но и вдохновляет на творчество и активность."Одной из самых ценных составляющих АГПУ является наша команда наставников, которые с готовностью делятся своим опытом и знаниями с молодыми педагогами", – отметил Нижник.Евгений Нижник также высказал слова признательности в адрес ветеранов педагогического труда, преподавателей и сотрудников, студентов.

https://ria.ru/20230814/pochta-1889899396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов