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АГПУ отмечает вековой юбилей - РИА Новости, 14.08.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:00 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/yubiley-1889906368.html
АГПУ отмечает вековой юбилей
АГПУ отмечает вековой юбилей - РИА Новости, 14.08.2023
АГПУ отмечает вековой юбилей
Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет празднует (АГПУ) в Год педагога и наставника. 13 августа стартовали череда юбилейных... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:00
2023-08-14T11:00
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет празднует (АГПУ) в Год педагога и наставника. 13 августа стартовали череда юбилейных мероприятий, в числе которых множество студенческих активностей, онлайн акций и Международный педагогический форум "Новые смыслы образования", сообщила пресс-служба университета.Как отметили в пресс-службе, большой вклад в создание истории и современности университета вносят педагогические династии АГПУ. Люди, для которых педагогика стала судьбой и призванием, миссией и служением.Ярким началом юбилейных торжеств стал парад династий АГПУ. Общий педагогический стаж наставников и членов их семей – от 117 до 326 лет.На церемонии прозвучали слова поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова: &quot;За вековую историю университет подготовил тысячи учителей, которые воспитали и обучили несколько поколений граждан нашей страны. Отрадно видеть, что сегодня вуз следует традициям отечественной школы педагогики, сочетая лучшие методики обучения с современными технологиями и инновациями. Здесь трудились и трудятся талантливые, преданные делу педагоги, ученые, методисты и исследователи&quot;.По словам руководителя АГПУ Евгения Нижника, за прошедшие сто лет университет прошел через множество вызовов и перемен, и сегодня он представляет собой уникальное образовательное пространство, которое не только формирует привычку к знаниям, но и вдохновляет на творчество и активность."Одной из самых ценных составляющих АГПУ является наша команда наставников, которые с готовностью делятся своим опытом и знаниями с молодыми педагогами", – отметил Нижник.Евгений Нижник также высказал слова признательности в адрес ветеранов педагогического труда, преподавателей и сотрудников, студентов.
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов

АГПУ отмечает вековой юбилей

© ФГБОУ ВО "АГПУ"Общее фото участников церемонии
Общее фото участников церемонии
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Свой вековой юбилей Армавирский государственный педагогический университет празднует (АГПУ) в Год педагога и наставника. 13 августа стартовали череда юбилейных мероприятий, в числе которых множество студенческих активностей, онлайн акций и Международный педагогический форум "Новые смыслы образования", сообщила пресс-служба университета.
Как отметили в пресс-службе, большой вклад в создание истории и современности университета вносят педагогические династии АГПУ. Люди, для которых педагогика стала судьбой и призванием, миссией и служением.
Ярким началом юбилейных торжеств стал парад династий АГПУ. Общий педагогический стаж наставников и членов их семей – от 117 до 326 лет.
«

На церемонии прозвучали слова поздравления от министра просвещения Сергея Кравцова: "За вековую историю университет подготовил тысячи учителей, которые воспитали и обучили несколько поколений граждан нашей страны. Отрадно видеть, что сегодня вуз следует традициям отечественной школы педагогики, сочетая лучшие методики обучения с современными технологиями и инновациями. Здесь трудились и трудятся талантливые, преданные делу педагоги, ученые, методисты и исследователи".

По словам руководителя АГПУ Евгения Нижника, за прошедшие сто лет университет прошел через множество вызовов и перемен, и сегодня он представляет собой уникальное образовательное пространство, которое не только формирует привычку к знаниям, но и вдохновляет на творчество и активность.
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Династия Андриенко
Династия Андриенко
Династия Андриенко
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
1 из 3
© ФГБОУ ВО "АГПУ"Династия Спеваковы-Мозговая
Династия Спеваковы-Мозговая
Династия Спеваковы-Мозговая
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
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© ФГБОУ ВО "АГПУ"Династия Лоба-Малаховы
Династия Лоба-Малаховы
Династия Лоба-Малаховы
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
3 из 3
Династия Андриенко
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
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Династия Спеваковы-Мозговая
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
2 из 3
Династия Лоба-Малаховы
© ФГБОУ ВО "АГПУ"
3 из 3
"Одной из самых ценных составляющих АГПУ является наша команда наставников, которые с готовностью делятся своим опытом и знаниями с молодыми педагогами", – отметил Нижник.
Евгений Нижник также высказал слова признательности в адрес ветеранов педагогического труда, преподавателей и сотрудников, студентов.
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Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигаторОбществоСергей Кравцов
 
 
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