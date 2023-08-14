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В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале - РИА Новости, 14.08.2023
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22:44 14.08.2023 (обновлено: 23:15 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890080236.html
В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале
В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале - РИА Новости, 14.08.2023
В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале
Три человека погибли, еще семеро пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале, сообщает МЧС Дагестана. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:44
2023-08-14T23:15
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале, сообщает МЧС Дагестана. "По предварительной информации, пострадали 10 человек, из них три погибли", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале

МЧС: три человека погибли и семь пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале

© Телеграм-канал mkala_newsВзрыв на заправке в Махачкале
Взрыв на заправке в Махачкале
© Телеграм-канал mkala_news
Взрыв на заправке в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале, сообщает МЧС Дагестана.
«
"По предварительной информации, пострадали 10 человек, из них три погибли", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва на автосервисе
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ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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