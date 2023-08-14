https://ria.ru/20230814/vzryv-1890080236.html

В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале

В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале - РИА Новости, 14.08.2023

В МЧС сообщили о троих погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале

Три человека погибли, еще семеро пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале, сообщает МЧС Дагестана. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:44

2023-08-14T22:44

2023-08-14T23:15

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще семеро пострадали при взрыве в автосервисе в Махачкале, сообщает МЧС Дагестана. "По предварительной информации, пострадали 10 человек, из них три погибли", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

https://ria.ru/20230814/vzryv-1890079610.html

махачкала

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале