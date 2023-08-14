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Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале - РИА Новости, 14.08.2023
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22:18 14.08.2023 (обновлено: 23:58 14.08.2023)
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Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале
Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале - РИА Новости, 14.08.2023
Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале
Три человека погибли, по предварительным данным, при взрыве в здании автосервиса в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в мэрии города. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:18
2023-08-14T23:58
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, при взрыве в здании автосервиса в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в мэрии города."По предварительной информации, погибли три человека", – сказал собеседник агентства.Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".
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происшествия, махачкала, мэрия, происшествия – радио sputnik, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Мэрия, Происшествия – Радио Sputnik, ЧП на АЗС в Махачкале
Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале

Предварительно, три человека погибли при взрыве в здании автосервиса в Махачкале

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, при взрыве в здании автосервиса в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.
«
"По предварительной информации, погибли три человека", – сказал собеседник агентства.
Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".
 
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