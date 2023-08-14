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Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале

Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале - РИА Новости, 14.08.2023

Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале

Три человека погибли, по предварительным данным, при взрыве в здании автосервиса в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в мэрии города. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:18

2023-08-14T22:18

2023-08-14T23:58

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, при взрыве в здании автосервиса в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в мэрии города."По предварительной информации, погибли три человека", – сказал собеседник агентства.Взрыв произошел в понедельник вечером в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".

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