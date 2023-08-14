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На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 15.08.2023
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22:17 14.08.2023 (обновлено: 00:01 15.08.2023)
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На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 15.08.2023
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие
Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T22:17
2023-08-15T00:01
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона.&quot;Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры &quot;Няганская окружная больница&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В департаменте здравоохранения Югры уточнили, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Позднее там сообщили, что число раненых возросло до шести.Инцидент произошел в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка. Информация о нем поступила в 20:20 мск.По данным властей, после взрыва на месторождении произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий также задействованы четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом, подчеркнули в правительстве.Как сообщил РИА новости источник в экстренных службах, взрыв произошел при запуске скважины.
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происшествия
Происшествия
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие

На нефтяном месторождении в Югре произошел взрыв, погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона.
«

"Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В департаменте здравоохранения Югры уточнили, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Позднее там сообщили, что число раненых возросло до шести.
Инцидент произошел в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка. Информация о нем поступила в 20:20 мск.
По данным властей, после взрыва на месторождении произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий также задействованы четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом, подчеркнули в правительстве.
Как сообщил РИА новости источник в экстренных службах, взрыв произошел при запуске скважины.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале
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