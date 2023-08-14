https://ria.ru/20230814/vzryv-1890077063.html

На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие

На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 15.08.2023

На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие

Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-14T22:17

2023-08-14T22:17

2023-08-15T00:01

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона."Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", — говорится в публикации в Telegram-канале.В департаменте здравоохранения Югры уточнили, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Позднее там сообщили, что число раненых возросло до шести.Инцидент произошел в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка. Информация о нем поступила в 20:20 мск.По данным властей, после взрыва на месторождении произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий также задействованы четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом, подчеркнули в правительстве.Как сообщил РИА новости источник в экстренных службах, взрыв произошел при запуске скважины.

https://ria.ru/20230814/vzryv-1890077179.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия