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На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие - РИА Новости, 15.08.2023
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие
Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T22:17
2023-08-14T22:17
2023-08-15T00:01
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона."Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", — говорится в публикации в Telegram-канале.В департаменте здравоохранения Югры уточнили, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Позднее там сообщили, что число раненых возросло до шести.Инцидент произошел в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка. Информация о нем поступила в 20:20 мск.По данным властей, после взрыва на месторождении произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий также задействованы четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом, подчеркнули в правительстве.Как сообщил РИА новости источник в экстренных службах, взрыв произошел при запуске скважины.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, есть погибшие
На нефтяном месторождении в Югре произошел взрыв, погибли два человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости.
Два человека погибли при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило
правительство региона.
«
"Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В департаменте здравоохранения Югры уточнили, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Позднее там сообщили, что число раненых возросло до шести.
Инцидент произошел в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка. Информация о нем поступила в 20:20 мск.
По данным властей, после взрыва на месторождении произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий также задействованы четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом, подчеркнули в правительстве.
Как сообщил РИА новости источник в экстренных службах, взрыв произошел при запуске скважины.
Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале