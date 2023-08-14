Рейтинг@Mail.ru
В Москве в жилом доме взорвался фреон - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 14.08.2023 (обновлено: 21:45 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890034137.html
В Москве в жилом доме взорвался фреон
В Москве в жилом доме взорвался фреон - РИА Новости, 14.08.2023
В Москве в жилом доме взорвался фреон
В многоэтажном жилом доме на севере Москвы взорвался холодильник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:58
2023-08-14T21:45
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890045249_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_993543ed552c2248b2caa48e7d1483cb.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме на севере Москвы взорвался холодильник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.&quot;При проведении ремонта холодильника в квартире на Ходынском бульваре произошел взрыв фреона&quot;, — сообщил собеседник агентства.По предварительным данным, нарушено остекление в квартире на 15-м этаже. Пострадал частный мастер, чинивший холодильник, его осматривают врачи.Как рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС, взрыв фреона произошел в доме 20А на Ходынском бульваре. По этому адресу находится один из корпусов ЖК "Лайнер". Возгорания не последовало, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230317/kholodilnik-1858576851.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890045249_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b537e2c08ab0b307e5d9a76e4a5d9e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве в жилом доме взорвался фреон

В ЖК "Лайнер" на севере Москвы взорвался фреон

© Фото : Прокуратура МосквыСотрудники экстренных служб на месте взрыва фреона на Ходынском бульваре в Москве
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва фреона на Ходынском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва фреона на Ходынском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме на севере Москвы взорвался холодильник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«

"При проведении ремонта холодильника в квартире на Ходынском бульваре произошел взрыв фреона", — сообщил собеседник агентства.

© Фото : Прокуратура МосквыПоследствия взрыва при ремонте холодильника на Ходынском бульваре в Москве
Последствия взрыва при ремонте холодильника на Ходынском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
Последствия взрыва при ремонте холодильника на Ходынском бульваре в Москве
По предварительным данным, нарушено остекление в квартире на 15-м этаже. Пострадал частный мастер, чинивший холодильник, его осматривают врачи.
Как рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС, взрыв фреона произошел в доме 20А на Ходынском бульваре. По этому адресу находится один из корпусов ЖК "Лайнер". Возгорания не последовало, уточнили в ведомстве.
Не включается холодильник - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Не включается холодильник: возможные причины проблем и их диагностика
17 марта, 13:48
 
МоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала