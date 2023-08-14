https://ria.ru/20230814/vzryv-1890034137.html

В Москве в жилом доме взорвался фреон

В Москве в жилом доме взорвался фреон - РИА Новости, 14.08.2023

В Москве в жилом доме взорвался фреон

В многоэтажном жилом доме на севере Москвы взорвался холодильник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:58

2023-08-14T17:58

2023-08-14T21:45

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме на севере Москвы взорвался холодильник, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении ремонта холодильника в квартире на Ходынском бульваре произошел взрыв фреона", — сообщил собеседник агентства.По предварительным данным, нарушено остекление в квартире на 15-м этаже. Пострадал частный мастер, чинивший холодильник, его осматривают врачи.Как рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС, взрыв фреона произошел в доме 20А на Ходынском бульваре. По этому адресу находится один из корпусов ЖК "Лайнер". Возгорания не последовало, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230317/kholodilnik-1858576851.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)