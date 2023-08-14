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После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек
После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек - РИА Новости, 14.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек
После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек, все они в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:37
2023-08-14T12:37
2023-08-14T12:37
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек, все они в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "В настоящий момент в Сергиево-Посадской больнице остаются семь человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - отметили в ведомстве. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
После взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек
Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде в больнице остаются семь человек