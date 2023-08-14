https://ria.ru/20230814/vzryv-1889928635.html
В афганской провинции Хост прогремел взрыв
В афганской провинции Хост прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2023
В афганской провинции Хост прогремел взрыв
Взрыв произошел в гостинице в афганской провинции Хост на юго-востоке страны, три человека погибли, по меньшей мере семь пострадали, сообщили местные власти. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:27
2023-08-14T12:27
2023-08-14T12:47
хост (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e433a790a0300162f117751e5af0f8a7.jpg
КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в гостинице в афганской провинции Хост на юго-востоке страны, три человека погибли, по меньшей мере семь пострадали, сообщили местные власти."Сегодня в районе 11 часов (9.30 мск - ред) произошел взрыв в гостинице рядом с Белой мечетью в городе Хост, в результате чего несколько беженцев из Вазиристана и жителей Хоста погибли и получили ранения", - заявили в пресс-службе провинции.В сообщении также говорится, что три человека погибли, семь получили ранения. Пострадавших госпитализировали.Согласно имеющимся данным, на место происшествия прибыли силы безопасности, причины случившегося выясняются.Местные представители здравоохранения сообщили, что число жертв может увеличиться.
https://ria.ru/20230814/stambul-1889926300.html
хост (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_b2031c8fc6b1e084bab1ffa154acf410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хост (город), в мире
В афганской провинции Хост прогремел взрыв
При взрыве в гостинице в афганской провинции Хост погибли три человека
КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Взрыв произошел в гостинице в афганской провинции Хост на юго-востоке страны, три человека погибли, по меньшей мере семь пострадали, сообщили местные власти.
«
"Сегодня в районе 11 часов (9.30 мск - ред) произошел взрыв в гостинице рядом с Белой мечетью в городе Хост, в результате чего несколько беженцев из Вазиристана и жителей Хоста погибли и получили ранения", - заявили в пресс-службе провинции.
В сообщении также говорится, что три человека погибли, семь получили ранения. Пострадавших госпитализировали.
Согласно имеющимся данным, на место происшествия прибыли силы безопасности, причины случившегося выясняются.
Местные представители здравоохранения сообщили, что число жертв может увеличиться.
На верфи в Стамбуле прогремел взрыв