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МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов - РИА Новости, 14.08.2023
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20:07 14.08.2023 (обновлено: 20:59 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vysylka-1890059679.html
МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов
МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов - РИА Новости, 14.08.2023
МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов
Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между государствами и на жителях обеих стран, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:07
2023-08-14T20:59
россия
майя санду
молдавия
кишинев
дмитрий песков
ту-214
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между государствами и на жителях обеих стран, заявили в Министерстве иностранных дел. &quot;Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены&quot;, — говорится в сообщении на сайте ведомства.В министерстве также добавили, что в сокращенном составе сотрудники посольства не смогут должным образом предоставлять консульские услуги. Кроме того, придется ограничить деятельность Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это лежит на властях Молдавии. Как отметили в МИД, Кишинев необоснованно решил сократить персонал российских загранучреждений в рамках развязанной им же масштабной кампании против Москвы.МИД Молдавии 26 июля сообщил о сокращении числа российских дипломатов в стране. Такая реакция последовала после того, как глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике. Вывод о "шпионаже" сделали на основании того, что на крыше посольства России насчитали 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на здании российской дипмиссии в Бельгии. По решению молдавского МИД, до 15 августа страну суммарно должны покинуть 45 дипломатов. За сотрудниками посольства из Москвы прибыл спецборт Ту-214, так как воздушное пространство над республикой закрыто для прямых российских авиарейсов с февраля прошлого года. Отношения между двумя странами стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эта страна при нынешнем руководстве стремится стать недружественной для России.
https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889929712.html
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россия, майя санду, молдавия, кишинев, дмитрий песков, ту-214
Россия, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Песков, Ту-214
МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов

В МИД предупредили о последствиях высылки Кишиневом дипломатов РФ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева после решения молдавского МИД о сокращении числа российских дипломатов
Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева после решения молдавского МИД о сокращении числа российских дипломатов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева после решения молдавского МИД о сокращении числа российских дипломатов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между государствами и на жителях обеих стран, заявили в Министерстве иностранных дел.
«

"Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В министерстве также добавили, что в сокращенном составе сотрудники посольства не смогут должным образом предоставлять консульские услуги. Кроме того, придется ограничить деятельность Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это лежит на властях Молдавии. Как отметили в МИД, Кишинев необоснованно решил сократить персонал российских загранучреждений в рамках развязанной им же масштабной кампании против Москвы.
МИД Молдавии 26 июля сообщил о сокращении числа российских дипломатов в стране. Такая реакция последовала после того, как глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике. Вывод о "шпионаже" сделали на основании того, что на крыше посольства России насчитали 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на здании российской дипмиссии в Бельгии. По решению молдавского МИД, до 15 августа страну суммарно должны покинуть 45 дипломатов.
За сотрудниками посольства из Москвы прибыл спецборт Ту-214, так как воздушное пространство над республикой закрыто для прямых российских авиарейсов с февраля прошлого года.
Отношения между двумя странами стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эта страна при нынешнем руководстве стремится стать недружественной для России.
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