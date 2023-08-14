https://ria.ru/20230814/vysylka-1890059679.html

МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов

МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов - РИА Новости, 14.08.2023

МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов

Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между государствами и на жителях обеих стран, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:07

2023-08-14T20:07

2023-08-14T20:59

россия

майя санду

молдавия

кишинев

дмитрий песков

ту-214

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между государствами и на жителях обеих стран, заявили в Министерстве иностранных дел. "Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены", — говорится в сообщении на сайте ведомства.В министерстве также добавили, что в сокращенном составе сотрудники посольства не смогут должным образом предоставлять консульские услуги. Кроме того, придется ограничить деятельность Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это лежит на властях Молдавии. Как отметили в МИД, Кишинев необоснованно решил сократить персонал российских загранучреждений в рамках развязанной им же масштабной кампании против Москвы.МИД Молдавии 26 июля сообщил о сокращении числа российских дипломатов в стране. Такая реакция последовала после того, как глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике. Вывод о "шпионаже" сделали на основании того, что на крыше посольства России насчитали 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на здании российской дипмиссии в Бельгии. По решению молдавского МИД, до 15 августа страну суммарно должны покинуть 45 дипломатов. За сотрудниками посольства из Москвы прибыл спецборт Ту-214, так как воздушное пространство над республикой закрыто для прямых российских авиарейсов с февраля прошлого года. Отношения между двумя странами стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эта страна при нынешнем руководстве стремится стать недружественной для России.

https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889929712.html

https://ria.ru/20230813/moldaviya-1889810867.html

россия

молдавия

кишинев

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россия, майя санду, молдавия, кишинев, дмитрий песков, ту-214