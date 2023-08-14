https://ria.ru/20230814/vtb-1890040370.html

ВТБ будет финансировать гражданские проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ВТБ будет финансировать гражданские проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 14.08.2023

ВТБ будет финансировать гражданские проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Банк ВТБ намерен финансировать текущие и перспективные проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в сфере выпуска гражданской продукции, сообщил заместитель президента... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:27

2023-08-14T18:27

2023-08-14T18:27

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втб

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк ВТБ намерен финансировать текущие и перспективные проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в сфере выпуска гражданской продукции, сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко в ходе встречи с гендиректором компании Яном Новиковым. "При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственно-технологических кластеров – Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей". На этот проект банк выделил более 19 миллиардов рублей финансирования. На базе возведенных корпусов осуществляется разработка и выпуск высокотехнологичной продукции", - цитирует пресс-служба ВТБ слова Лукьяненко. Кроме того, в ходе встречи стороны определили ключевые направления для взаимодействия, а также формат участия банка в финансировании текущих и перспективных проектов концерна. В пресс-службе добавили, что также на форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В документе определены основные направления дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия с АО "НТЦ РЭБ". Еще одно соглашение о стратегическом сотрудничестве банк подписал с АО "НПО "Высокоточные комплексы". В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в кредитовании производственных программ предприятий холдинга по линии гражданской продукции и оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов. Ранее сообщалось, что ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Международный военно-технический форум "Армия" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.

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Артем Смирнов

россия, втб, кубинка, ян новиков