https://ria.ru/20230814/vtb-1890040370.html
ВТБ будет финансировать гражданские проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
ВТБ будет финансировать гражданские проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 14.08.2023
ВТБ будет финансировать гражданские проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Банк ВТБ намерен финансировать текущие и перспективные проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в сфере выпуска гражданской продукции, сообщил заместитель президента... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:27
2023-08-14T18:27
2023-08-14T18:27
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк ВТБ намерен финансировать текущие и перспективные проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в сфере выпуска гражданской продукции, сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко в ходе встречи с гендиректором компании Яном Новиковым. "При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственно-технологических кластеров – Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей". На этот проект банк выделил более 19 миллиардов рублей финансирования. На базе возведенных корпусов осуществляется разработка и выпуск высокотехнологичной продукции", - цитирует пресс-служба ВТБ слова Лукьяненко. Кроме того, в ходе встречи стороны определили ключевые направления для взаимодействия, а также формат участия банка в финансировании текущих и перспективных проектов концерна. В пресс-службе добавили, что также на форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В документе определены основные направления дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия с АО "НТЦ РЭБ". Еще одно соглашение о стратегическом сотрудничестве банк подписал с АО "НПО "Высокоточные комплексы". В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в кредитовании производственных программ предприятий холдинга по линии гражданской продукции и оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов. Ранее сообщалось, что ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Международный военно-технический форум "Армия" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, втб, кубинка, ян новиков
Россия, ВТБ, Кубинка, Ян Новиков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк ВТБ намерен финансировать текущие и перспективные проекты Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в сфере выпуска гражданской продукции, сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко в ходе встречи с гендиректором компании Яном Новиковым.
"При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственно-технологических кластеров – Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей". На этот проект банк выделил более 19 миллиардов рублей финансирования. На базе возведенных корпусов осуществляется разработка и выпуск высокотехнологичной продукции", - цитирует пресс-служба ВТБ слова Лукьяненко.
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Кроме того, в ходе встречи стороны определили ключевые направления для взаимодействия, а также формат участия банка в финансировании текущих и перспективных проектов концерна.
В пресс-службе добавили, что также на форуме "Армия-2023" ВТБ и Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В документе определены основные направления дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия с АО "НТЦ РЭБ".
Еще одно соглашение о стратегическом сотрудничестве банк подписал с АО "НПО "Высокоточные комплексы". В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в кредитовании производственных программ предприятий холдинга по линии гражданской продукции и оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов.
Ранее сообщалось, что ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов.
Международный военно-технический форум "Армия" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.