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Десять тысяч человек получили в ВТБ "Дальневосточную ипотеку" - РИА Новости, 14.08.2023
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13:39 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/vtb-1889950399.html
Десять тысяч человек получили в ВТБ "Дальневосточную ипотеку"
Десять тысяч человек получили в ВТБ "Дальневосточную ипотеку" - РИА Новости, 14.08.2023
Десять тысяч человек получили в ВТБ "Дальневосточную ипотеку"
С момента запуска в регионе льготной государственной программы "Дальневосточная ипотека" банк предоставил 10 тысяч кредитов на сумму свыше 45 миллиардов рублей, РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:39
2023-08-14T13:39
дальний восток
втб
ипотека
приморский край
хабаровский край
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С момента запуска в регионе льготной государственной программы "Дальневосточная ипотека" банк предоставил 10 тысяч кредитов на сумму свыше 45 миллиардов рублей, из них 6,3 миллиарда рублей – в январе-июле 2023 года, сообщает пресс-служба банка. По итогам семи месяцев 2023 года общий объем всех ипотечных сделок ВТБ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) составил 28,7 миллиарда рублей, что почти на 30% превышает результат аналогичного периода 2022 года. Ипотеку в ВТБ получили более шести тысяч дальневосточников. При этом каждый пятый кредит банк выдал в рамках "Дальневосточной ипотеки", говорится в сообщении. Регионами - лидерами по объему ипотечных сделок по программе "Дальневосточной ипотеки" по итогам января-июля стали Приморский край (2,1 миллиарда рублей), Хабаровский край (один миллиард рублей) и Якутия (920 миллионов рублей). Средний "чек" льготного кредита в текущем году составил пять миллионов рублей. Наибольший размер этого показателя фиксируется на Сахалине (5,6 миллиона рублей), наименьший – в Магаданской области (4,3 миллиона рублей), пояснили в пресс-службе. "Дальневосточная ипотека" продолжает доказывать свою эффективность. Ее запуск позволил стимулировать интерес к первичной недвижимости в регионах ДФО, что отражается на объемах выдачи ипотеки. По итогам семи месяцев года только ВТБ выдал по программе каждый пятый жилищный кредит в округе, это самая популярная из госпрограмм у жителей региона. Очередной шаг в развитии программы – ожидаемый запуск "арктической ипотеки" – активизирует выход в регион новых застройщиков, что даст и мультипликативный эффект для экономики этих территорий. Мы ожидаем, что к концу года общий объем выдач по ДВИ в банке превысит 11 миллиардов рублей", – пояснил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев отметил, что "Дальневосточная ипотека" – уникальное преимущество ДФО. Программа оказывает комплексный позитивный эффект на как на экономику, так и на социальную сферу макрорегиона. "За 3,5 года реализации программы льготного кредитования молодых семей объемы вводимого жилья на Дальнем Востоке увеличились в два раза. Льготная ипотека позволила дать старт таким новым масштабным региональным проектам по реновации городов, как "Дальневосточные кварталы". Молодым семьям в ДФО стало проще планировать будущее, строить семейные планы. Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики мониторят ход реализации программы, работают над улучшением условий "Дальневосточной ипотеки", делают ее доступной для новых категорий населения", - цитирует пресс-служба Гасанбалаева.
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дальний восток, втб, ипотека, приморский край, хабаровский край
Дальний Восток, ВТБ, Ипотека, Приморский край, Хабаровский край

Десять тысяч человек получили в ВТБ "Дальневосточную ипотеку"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С момента запуска в регионе льготной государственной программы "Дальневосточная ипотека" банк предоставил 10 тысяч кредитов на сумму свыше 45 миллиардов рублей, из них 6,3 миллиарда рублей – в январе-июле 2023 года, сообщает пресс-служба банка.
По итогам семи месяцев 2023 года общий объем всех ипотечных сделок ВТБ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) составил 28,7 миллиарда рублей, что почти на 30% превышает результат аналогичного периода 2022 года. Ипотеку в ВТБ получили более шести тысяч дальневосточников. При этом каждый пятый кредит банк выдал в рамках "Дальневосточной ипотеки", говорится в сообщении.
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Регионами - лидерами по объему ипотечных сделок по программе "Дальневосточной ипотеки" по итогам января-июля стали Приморский край (2,1 миллиарда рублей), Хабаровский край (один миллиард рублей) и Якутия (920 миллионов рублей). Средний "чек" льготного кредита в текущем году составил пять миллионов рублей. Наибольший размер этого показателя фиксируется на Сахалине (5,6 миллиона рублей), наименьший – в Магаданской области (4,3 миллиона рублей), пояснили в пресс-службе.
"Дальневосточная ипотека" продолжает доказывать свою эффективность. Ее запуск позволил стимулировать интерес к первичной недвижимости в регионах ДФО, что отражается на объемах выдачи ипотеки. По итогам семи месяцев года только ВТБ выдал по программе каждый пятый жилищный кредит в округе, это самая популярная из госпрограмм у жителей региона. Очередной шаг в развитии программы – ожидаемый запуск "арктической ипотеки" – активизирует выход в регион новых застройщиков, что даст и мультипликативный эффект для экономики этих территорий. Мы ожидаем, что к концу года общий объем выдач по ДВИ в банке превысит 11 миллиардов рублей", – пояснил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин, слова которого привели в пресс-службе.
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В свою очередь, исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев отметил, что "Дальневосточная ипотека" – уникальное преимущество ДФО. Программа оказывает комплексный позитивный эффект на как на экономику, так и на социальную сферу макрорегиона. "За 3,5 года реализации программы льготного кредитования молодых семей объемы вводимого жилья на Дальнем Востоке увеличились в два раза. Льготная ипотека позволила дать старт таким новым масштабным региональным проектам по реновации городов, как "Дальневосточные кварталы". Молодым семьям в ДФО стало проще планировать будущее, строить семейные планы. Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики мониторят ход реализации программы, работают над улучшением условий "Дальневосточной ипотеки", делают ее доступной для новых категорий населения", - цитирует пресс-служба Гасанбалаева.
 
Дальний ВостокВТБИпотекаПриморский крайХабаровский край
 
 
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