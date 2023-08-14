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Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
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22:39 14.08.2023 (обновлено: 22:43 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vsu-1890079130.html
Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ
Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ
Массовое применение российских беспилотников "Ланцет" стало тактическим ударом по ВСУ, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:39
2023-08-14T22:43
политика
вооруженные силы украины
нато
украина
россия
zala aero
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Массовое применение российских беспилотников "Ланцет" стало тактическим ударом по ВСУ, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive."Российские силы используют беспилотные аппараты для различных целей, включая разведку и нанесение ударов. Дроны-смертники "Ланцет" представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя", — напомнил военный.По его словам, Киев, в свою очередь, теряет БПЛА в промышленных масштабах. За месяц число утраченных ВСУ машин достигает десяти тысяч штук, уточнил офицер."Украинцы используют дроны в самых разных целях. Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену", — резюмировал он.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой аппарат оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1890067075.html
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политика, вооруженные силы украины, нато, украина, россия, zala aero
Политика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Россия, Zala Aero
Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу: беспилотники "Ланцет" нанесли тактический удар по ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Массовое применение российских беспилотников "Ланцет" стало тактическим ударом по ВСУ, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
«
"Российские силы используют беспилотные аппараты для различных целей, включая разведку и нанесение ударов. Дроны-смертники "Ланцет" представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя", — напомнил военный.
По его словам, Киев, в свою очередь, теряет БПЛА в промышленных масштабах. За месяц число утраченных ВСУ машин достигает десяти тысяч штук, уточнил офицер.
"Украинцы используют дроны в самых разных целях. Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену", — резюмировал он.
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Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.
В версии "Изделие-52" такой аппарат оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
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