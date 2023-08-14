https://ria.ru/20230814/vsu-1890079130.html

Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ

Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023

Тактический удар. Офицер НАТО рассказал, как Россия устроила кошмар ВСУ

Массовое применение российских беспилотников "Ланцет" стало тактическим ударом по ВСУ, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:39

2023-08-14T22:39

2023-08-14T22:43

политика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Массовое применение российских беспилотников "Ланцет" стало тактическим ударом по ВСУ, написал бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive."Российские силы используют беспилотные аппараты для различных целей, включая разведку и нанесение ударов. Дроны-смертники "Ланцет" представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя", — напомнил военный.По его словам, Киев, в свою очередь, теряет БПЛА в промышленных масштабах. За месяц число утраченных ВСУ машин достигает десяти тысяч штук, уточнил офицер."Украинцы используют дроны в самых разных целях. Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену", — резюмировал он.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой аппарат оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

https://ria.ru/20230814/ukraina-1890067075.html

https://ria.ru/20230814/kharkov-1890062274.html

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политика, вооруженные силы украины, нато, украина, россия, zala aero