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"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
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17:21 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/vsu-1890023299.html
"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ
"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ
На Украине приготовили более 120 тысяч новых могил после разгрома контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:21
2023-08-14T17:21
политика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине приготовили более 120 тысяч новых могил после разгрома контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек", — отметил офицер.Он сообщил о новых снимках из космоса, на которых видны недавно выкопанные могилы для украинских военных, погибших во время неудачного контрнаступления. Подсчеты показывают, что примерное число потерь за этот период — около 123 тысяч человек."Это катастрофа, которой нужно положить конец", — резюмировал полковник.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1890002848.html
https://ria.ru/20230814/vsu-1889986346.html
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политика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ

Полковник Макгрегор: на Украине выкопали 123 тысячи могил после наступления ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине приготовили более 120 тысяч новых могил после разгрома контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек", — отметил офицер.
Он сообщил о новых снимках из космоса, на которых видны недавно выкопанные могилы для украинских военных, погибших во время неудачного контрнаступления. Подсчеты показывают, что примерное число потерь за этот период — около 123 тысяч человек.
"Это катастрофа, которой нужно положить конец", — резюмировал полковник.
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Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
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