https://ria.ru/20230814/vsu-1890023299.html

"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ

"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023

"Тысячи свежих могил". В США пришли в ужас от того, что осталось от ВСУ

На Украине приготовили более 120 тысяч новых могил после разгрома контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:21

2023-08-14T17:21

2023-08-14T17:21

политика

украина

вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Украине приготовили более 120 тысяч новых могил после разгрома контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек", — отметил офицер.Он сообщил о новых снимках из космоса, на которых видны недавно выкопанные могилы для украинских военных, погибших во время неудачного контрнаступления. Подсчеты показывают, что примерное число потерь за этот период — около 123 тысяч человек."Это катастрофа, которой нужно положить конец", — резюмировал полковник.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1890002848.html

https://ria.ru/20230814/vsu-1889986346.html

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политика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия