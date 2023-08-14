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Американцы так не могут. В Британии раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 14.08.2023 (обновлено: 15:47 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/vsu-1889986346.html
Американцы так не могут. В Британии раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Американцы так не могут. В Британии раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
Американцы так не могут. В Британии раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Российские противотанковые установки "Корнет" с двойной боеголовкой стали "убийцами" украинских "Леопардов" в зоне проведения спецоперации, пишет обозреватель... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:22
2023-08-14T15:47
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские противотанковые установки "Корнет" с двойной боеголовкой стали "убийцами" украинских "Леопардов" в зоне проведения спецоперации, пишет обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак."Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных ракетами "Корнет". &lt;…&gt; Он намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский "Джавелин". "Корнет" очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню. Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский "Корнет" продемонстрировал это, уничтожив несколько драгоценных для украинцев "Леопардов", — отметил колумнист.На исход контрнаступления ВСУ также повлияла мощная серия оборонительных укреплений, выстроенная российскими инженерами на протяжении всей линии фронта в тысячу километров, напомнил Луттвак.Наблюдая за продвижением украинцев в режиме реального времени, россияне смогли отправить свои равные, если не большие силы на их перехват. И даже когда численность противостоящих сторон была равной, ВС России получали значительное преимущество за счет того, что были защищены минными полями, окопами и долговременными оборонительными сооружениями, говорится в статье.Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230813/udar-1889825929.html
https://ria.ru/20230813/vsu-1889812735.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, киев
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Киев
Американцы так не могут. В Британии раскрыли, что Россия устроила ВСУ

UnHerd: немецкие "Леопарды" стали жертвами российских охотников за танками

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские противотанковые установки "Корнет" с двойной боеголовкой стали "убийцами" украинских "Леопардов" в зоне проведения спецоперации, пишет обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.
«
"Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных ракетами "Корнет". <…> Он намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский "Джавелин". "Корнет" очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню. Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский "Корнет" продемонстрировал это, уничтожив несколько драгоценных для украинцев "Леопардов", — отметил колумнист.
На исход контрнаступления ВСУ также повлияла мощная серия оборонительных укреплений, выстроенная российскими инженерами на протяжении всей линии фронта в тысячу километров, напомнил Луттвак.
Наблюдая за продвижением украинцев в режиме реального времени, россияне смогли отправить свои равные, если не большие силы на их перехват. И даже когда численность противостоящих сторон была равной, ВС России получали значительное преимущество за счет того, что были защищены минными полями, окопами и долговременными оборонительными сооружениями, говорится в статье.
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Вчера, 17:45
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинКиев
 
 
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