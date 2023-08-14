Американцы так не могут. В Британии раскрыли, что Россия устроила ВСУ
UnHerd: немецкие "Леопарды" стали жертвами российских охотников за танками
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские противотанковые установки "Корнет" с двойной боеголовкой стали "убийцами" украинских "Леопардов" в зоне проведения спецоперации, пишет обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.
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"Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных ракетами "Корнет". <…> Он намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский "Джавелин". "Корнет" очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню. Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский "Корнет" продемонстрировал это, уничтожив несколько драгоценных для украинцев "Леопардов", — отметил колумнист.
На исход контрнаступления ВСУ также повлияла мощная серия оборонительных укреплений, выстроенная российскими инженерами на протяжении всей линии фронта в тысячу километров, напомнил Луттвак.
Наблюдая за продвижением украинцев в режиме реального времени, россияне смогли отправить свои равные, если не большие силы на их перехват. И даже когда численность противостоящих сторон была равной, ВС России получали значительное преимущество за счет того, что были защищены минными полями, окопами и долговременными оборонительными сооружениями, говорится в статье.
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
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