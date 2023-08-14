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ВСУ несколько дней не пытаются наступать на юге, заявил российский летчик - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/vsu-1889870488.html
ВСУ несколько дней не пытаются наступать на юге, заявил российский летчик
ВСУ несколько дней не пытаются наступать на юге, заявил российский летчик - РИА Новости, 14.08.2023
ВСУ несколько дней не пытаются наступать на юге, заявил российский летчик
Ситуация на южном фронте стабилизировалась, украинские войска не предпринимают активных попыток наступления после разгрома на запорожском участке в районе... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T05:23
2023-08-14T05:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 14 авг – РИА Новости. Ситуация на южном фронте стабилизировалась, украинские войска не предпринимают активных попыток наступления после разгрома на запорожском участке в районе Орехово, сообщил РИА Новости командир российского вертолетного звена с позывным "Самара". "Только что вернулись с боевой работы. Крайнее время фронт стабилизировался, противник не предпринимает никаких агрессивных настроев в адрес нашей линии фронта, пока особо работы нет", - сказал он. По его словам, несколько дней назад ситуация была иной, в ходе одного боевого вылета его звено уничтожило за 10 минут пять единиц бронетехники противника.
https://ria.ru/20230814/su-34-1889869967.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВСУ несколько дней не пытаются наступать на юге, заявил российский летчик

Летчик с позывным "Самара": ВСУ несколько дней не пытаются наступать на юге

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 14 авг – РИА Новости. Ситуация на южном фронте стабилизировалась, украинские войска не предпринимают активных попыток наступления после разгрома на запорожском участке в районе Орехово, сообщил РИА Новости командир российского вертолетного звена с позывным "Самара".
«
"Только что вернулись с боевой работы. Крайнее время фронт стабилизировался, противник не предпринимает никаких агрессивных настроев в адрес нашей линии фронта, пока особо работы нет", - сказал он.
По его словам, несколько дней назад ситуация была иной, в ходе одного боевого вылета его звено уничтожило за 10 минут пять единиц бронетехники противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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