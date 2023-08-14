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Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР
Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР - РИА Новости, 14.08.2023
Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР
Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР, заслушал доклады украинских военных об обстановке на отдельных участках, сообщили в его офисе. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:44
2023-08-14T18:44
2023-08-14T18:44
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР, заслушал доклады украинских военных об обстановке на отдельных участках, сообщили в его офисе. "Во время рабочей поездки на Донетчину президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар"… Владимир Зеленский заслушал доклады относительно оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, Зеленский также обсудил с военными проблемные вопросы, "с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения". "Комбриги и комбаты передали президенту потребности в вооружении, боеприпасах и технике, в частности во фронтовых системах ПВО и различных видах БПЛА. Обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений", - добавили в офисе Зеленского.
https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1890002848.html
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в мире, киев, владимир зеленский, донецкая народная республика, украина
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Украина
Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР
Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР, заслушал доклады ВСУ