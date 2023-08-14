https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889879655.html
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.08.2023
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов
Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:32
2023-08-14T08:32
2023-08-14T13:15
происшествия
уссурийск
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте". Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посетивший подтопленный Уссурийск, поручил ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе "Семь ветров". Работы по сбору находившихся на поверхности воды маслянистых разливов проконтролировал заместитель городского прокурора, рассказали в региональном ведомстве. "Специалисты полностью очистили территорию района "Семи ветров" от мазута. После спада воды рабочие произвели покос травы и приступили к ликвидации последствий разлива. Первым делом засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и произвели мойку загрязненных поверхностей, это позволило избавиться от остатков сорбента и прочих загрязнений. Работы проходили в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении. По информации властей Уссурийска, нефтепродукты оказались в воде из-за того, что бочки, в которых они хранились, стали подтекать. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за одну ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в районе "Семи ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.
https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889877542.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Олег Кожемяко
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов в подтопленном районе Уссурийска полностью ликвидировали
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости.
Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте"
.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко
, посетивший подтопленный Уссурийск, поручил ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе "Семь ветров". Работы по сбору находившихся на поверхности воды маслянистых разливов проконтролировал заместитель городского прокурора, рассказали в региональном ведомстве.
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"Специалисты полностью очистили территорию района "Семи ветров" от мазута. После спада воды рабочие произвели покос травы и приступили к ликвидации последствий разлива. Первым делом засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и произвели мойку загрязненных поверхностей, это позволило избавиться от остатков сорбента и прочих загрязнений. Работы проходили в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
По информации властей Уссурийска, нефтепродукты оказались в воде из-за того, что бочки, в которых они хранились, стали подтекать.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за одну ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в районе "Семи ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.
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