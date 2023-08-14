https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889879655.html

В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов

В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.08.2023

В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов

Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:32

2023-08-14T08:32

2023-08-14T13:15

происшествия

уссурийск

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте". Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посетивший подтопленный Уссурийск, поручил ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе "Семь ветров". Работы по сбору находившихся на поверхности воды маслянистых разливов проконтролировал заместитель городского прокурора, рассказали в региональном ведомстве. "Специалисты полностью очистили территорию района "Семи ветров" от мазута. После спада воды рабочие произвели покос травы и приступили к ликвидации последствий разлива. Первым делом засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и произвели мойку загрязненных поверхностей, это позволило избавиться от остатков сорбента и прочих загрязнений. Работы проходили в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении. По информации властей Уссурийска, нефтепродукты оказались в воде из-за того, что бочки, в которых они хранились, стали подтекать. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за одну ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в районе "Семи ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.

https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889877542.html

https://ria.ru/20230813/zayavleniya-1889767470.html

уссурийск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко