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В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.08.2023
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08:32 14.08.2023 (обновлено: 13:15 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889879655.html
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.08.2023
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов
Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:32
2023-08-14T13:15
происшествия
уссурийск
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте". Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посетивший подтопленный Уссурийск, поручил ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе "Семь ветров". Работы по сбору находившихся на поверхности воды маслянистых разливов проконтролировал заместитель городского прокурора, рассказали в региональном ведомстве. "Специалисты полностью очистили территорию района "Семи ветров" от мазута. После спада воды рабочие произвели покос травы и приступили к ликвидации последствий разлива. Первым делом засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и произвели мойку загрязненных поверхностей, это позволило избавиться от остатков сорбента и прочих загрязнений. Работы проходили в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении. По информации властей Уссурийска, нефтепродукты оказались в воде из-за того, что бочки, в которых они хранились, стали подтекать. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за одну ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в районе "Семи ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.
https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889877542.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Олег Кожемяко
В Уссурийске ликвидировали разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов в подтопленном районе Уссурийска полностью ликвидировали

© Фото : Администрация города УссурийскОчистка разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске
Очистка разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе Семь ветров в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Администрация города Уссурийск
Очистка разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Очистку разлившегося мазута полностью завершили в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске, сообщила администрация города на своей странице "ВКонтакте".
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, посетивший подтопленный Уссурийск, поручил ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе "Семь ветров". Работы по сбору находившихся на поверхности воды маслянистых разливов проконтролировал заместитель городского прокурора, рассказали в региональном ведомстве.
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"Специалисты полностью очистили территорию района "Семи ветров" от мазута. После спада воды рабочие произвели покос травы и приступили к ликвидации последствий разлива. Первым делом засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и произвели мойку загрязненных поверхностей, это позволило избавиться от остатков сорбента и прочих загрязнений. Работы проходили в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
По информации властей Уссурийска, нефтепродукты оказались в воде из-за того, что бочки, в которых они хранились, стали подтекать.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, где за одну ночь выпало около месячной нормы осадков. В субботу в районе "Семи ветров" случился прорыв дамбы, повлекший за собой подъем уровня воды и эвакуацию жильцов нескольких близлежащих домов.
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