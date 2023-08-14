https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889868478.html

В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе

В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе - РИА Новости, 14.08.2023

В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе

Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства ГО и ЧС. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:44

2023-08-14T03:44

2023-08-14T11:30

происшествия

уссурийск

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства ГО и ЧС."Поступила информация в 9:30 по линии ФСБ о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО. Работают соответствующие службы. Порыв газопровода без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет", — сказал собеседник агентства.Комментарием администрации городского округа РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html

уссурийск

приморский край

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2023

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происшествия, уссурийск, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)