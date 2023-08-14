https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889868478.html
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе - РИА Новости, 14.08.2023
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе
Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства ГО и ЧС. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:44
2023-08-14T03:44
2023-08-14T11:30
происшествия
уссурийск
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735240925_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_589ce6d6d03a309087355210f495a275.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства ГО и ЧС."Поступила информация в 9:30 по линии ФСБ о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО. Работают соответствующие службы. Порыв газопровода без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет", — сказал собеседник агентства.Комментарием администрации городского округа РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html
уссурийск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735240925_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7c952baab45c70d821e7470c41e7e576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе, никто не пострадал