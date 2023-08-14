Рейтинг@Mail.ru
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 14.08.2023 (обновлено: 11:30 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889868478.html
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе - РИА Новости, 14.08.2023
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе
Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства ГО и ЧС. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:44
2023-08-14T11:30
происшествия
уссурийск
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735240925_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_589ce6d6d03a309087355210f495a275.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства ГО и ЧС.&quot;Поступила информация в 9:30 по линии ФСБ о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО. Работают соответствующие службы. Порыв газопровода без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет&quot;, — сказал собеседник агентства.Комментарием администрации городского округа РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html
уссурийск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735240925_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7c952baab45c70d821e7470c41e7e576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе

В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе, никто не пострадал

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального Министерства ГО и ЧС.
«

"Поступила информация в 9:30 по линии ФСБ о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО. Работают соответствующие службы. Порыв газопровода без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет", — сказал собеседник агентства.

Комментарием администрации городского округа РИА Новости пока не располагает.
Компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, обнаруженные сотрудниками ФСБ у подозреваемого в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод
9 августа, 09:47
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала