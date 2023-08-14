https://ria.ru/20230814/ukraina-1890067075.html

Киев в ужасе. В США рассказали о ключевой операции России против ВСУ

Киев в ужасе. В США рассказали о ключевой операции России против ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023

Киев в ужасе. В США рассказали о ключевой операции России против ВСУ

Российская армия всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы противовоздушной обороны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:58

2023-08-14T20:58

2023-08-14T20:58

политика

сша

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская армия всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы противовоздушной обороны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО. Украинцы не любят говорить об этом", — отметил офицер.По его словам, Москва за последнее время уничтожила много ЗРК Patriot в соседней стране.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20230814/kharkov-1890062274.html

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политика, сша, россия, вооруженные силы украины