https://ria.ru/20230814/ukraina-1890067075.html
Киев в ужасе. В США рассказали о ключевой операции России против ВСУ
Киев в ужасе. В США рассказали о ключевой операции России против ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
Киев в ужасе. В США рассказали о ключевой операции России против ВСУ
Российская армия всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы противовоздушной обороны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:58
2023-08-14T20:58
2023-08-14T20:58
политика
сша
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская армия всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы противовоздушной обороны, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО. Украинцы не любят говорить об этом", — отметил офицер.По его словам, Москва за последнее время уничтожила много ЗРК Patriot в соседней стране.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20230814/kharkov-1890062274.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, россия, вооруженные силы украины
Политика, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Киев в ужасе. В США рассказали о ключевой операции России против ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожила много систем Patriot на Украине