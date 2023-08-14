https://ria.ru/20230814/ukraina-1890047435.html
СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер
СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер
Через территорию Украины впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, сообщил NRK. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:01
2023-08-14T19:01
2023-08-14T21:47
в мире
украина
осло
анталья (провинция)
airbus a320
турция
норвегия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Через территорию Украины впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, сообщил NRK.По информации перевозчика, Airbus A320-200, выполнявший рейс из Осло в Анталью, был вынужден сменить маршрут из-за бури. В результате авиалайнер оказался в небе над западной частью Украины. На борту самолета могло находиться до 180 пассажиров.В BBN Airlines не подтвердили NRK информацию о том, что их воздушное судно попало в бесполетную зону. Однако сервис Flightradar24 зафиксировал, что борт во время нахождения над Румынией отклонился от первоначального маршрута и залетел в закрытое воздушное пространство Украины.При этом в BBN Airlines пообещали принимать меры для предотвращения подобных случаев.NRK также связывался с Минобороны и МИД Украины по поводу инцидента, но не получил комментариев.Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
https://ria.ru/20230515/drony-1872023998.html
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в мире, украина, осло, анталья (провинция), airbus a320, турция, норвегия
В мире, Украина, Осло, Анталья (провинция), Airbus A320, Турция, Норвегия
СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер
NRK: пассажирский самолет залетел в закрытое воздушное пространство над Украиной