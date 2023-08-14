https://ria.ru/20230814/ukraina-1890047435.html

СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер

СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер - РИА Новости, 14.08.2023

СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер

Через территорию Украины впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, сообщил NRK. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:01

2023-08-14T19:01

2023-08-14T21:47

в мире

украина

осло

анталья (провинция)

airbus a320

турция

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772794324_0:144:2140:1348_1920x0_80_0_0_911f8c4d92e291448691551ff665d205.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Через территорию Украины впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, сообщил NRK.По информации перевозчика, Airbus A320-200, выполнявший рейс из Осло в Анталью, был вынужден сменить маршрут из-за бури. В результате авиалайнер оказался в небе над западной частью Украины. На борту самолета могло находиться до 180 пассажиров.В BBN Airlines не подтвердили NRK информацию о том, что их воздушное судно попало в бесполетную зону. Однако сервис Flightradar24 зафиксировал, что борт во время нахождения над Румынией отклонился от первоначального маршрута и залетел в закрытое воздушное пространство Украины.При этом в BBN Airlines пообещали принимать меры для предотвращения подобных случаев.NRK также связывался с Минобороны и МИД Украины по поводу инцидента, но не получил комментариев.Воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.

https://ria.ru/20230515/drony-1872023998.html

украина

осло

анталья (провинция)

турция

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, осло, анталья (провинция), airbus a320, турция, норвегия