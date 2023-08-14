https://ria.ru/20230814/ukraina-1890039466.html

"Новая военная цель". В США раскрыли план вторжения Польши на Украину

"Новая военная цель". В США раскрыли план вторжения Польши на Украину - РИА Новости, 14.08.2023

"Новая военная цель". В США раскрыли план вторжения Польши на Украину

Россия отреагирует, если польская армия решит вторгнуться на Западную Украину, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:21

2023-08-14T18:21

2023-08-14T18:21

политика

россия

польша

украина

сергей нарышкин

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия отреагирует, если польская армия решит вторгнуться на Западную Украину, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. <…> Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, <…> то Россия может поменять свои военные цели", — предположил эксперт.По мнению Джонсона, сейчас главная задача Москвы заключается в ослаблении ВСУ. Впоследствии это позволит форсировать Днепр и освободить Одессу, уточнил специалист.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1890002848.html

россия

польша

украина

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политика, россия, польша, украина, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)