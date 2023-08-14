https://ria.ru/20230814/ukraina-1890039466.html
"Новая военная цель". В США раскрыли план вторжения Польши на Украину
"Новая военная цель". В США раскрыли план вторжения Польши на Украину - РИА Новости, 14.08.2023
"Новая военная цель". В США раскрыли план вторжения Польши на Украину
Россия отреагирует, если польская армия решит вторгнуться на Западную Украину, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:21
2023-08-14T18:21
2023-08-14T18:21
политика
россия
польша
украина
сергей нарышкин
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия отреагирует, если польская армия решит вторгнуться на Западную Украину, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. <…> Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, <…> то Россия может поменять свои военные цели", — предположил эксперт.По мнению Джонсона, сейчас главная задача Москвы заключается в ослаблении ВСУ. Впоследствии это позволит форсировать Днепр и освободить Одессу, уточнил специалист.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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политика, россия, польша, украина, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Политика, Россия, Польша, Украина, Сергей Нарышкин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Новая военная цель". В США раскрыли план вторжения Польши на Украину
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Польша намерена вторгнуться на Западную Украину