https://ria.ru/20230814/ukraina-1889984828.html

МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении

МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении - РИА Новости, 14.08.2023

МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель дипломата Александра Сенченко в Армении. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:17

2023-08-14T15:17

2023-08-14T16:00

в мире

украина

армения

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель дипломата Александра Сенченко в Армении."Министерство иностранных дел Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Дипломат работал в МИД с 2003 года. В министерстве выразили соболезнования родным и близким Сенченко. Ранее сегодня специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com сообщил, что накануне в озере Севан в Армении утонул украинский дипломат. Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщал, что погибший мужчина — временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.

https://ria.ru/20220716/pamyatnik-1802886683.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860475688.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, армения