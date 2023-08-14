https://ria.ru/20230814/ukraina-1889984828.html
МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении
МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении - РИА Новости, 14.08.2023
МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении
Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель дипломата Александра Сенченко в Армении. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:17
2023-08-14T15:17
2023-08-14T16:00
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель дипломата Александра Сенченко в Армении."Министерство иностранных дел Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Дипломат работал в МИД с 2003 года. В министерстве выразили соболезнования родным и близким Сенченко. Ранее сегодня специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com сообщил, что накануне в озере Севан в Армении утонул украинский дипломат. Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщал, что погибший мужчина — временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.
https://ria.ru/20220716/pamyatnik-1802886683.html
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860475688.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, армения
МИД Украины подтвердил гибель своего дипломата в Армении
МИД Украины подтвердил гибель дипломата в Армении
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Министерство иностранных дел Украины подтвердило
гибель дипломата Александра Сенченко в Армении.
"Министерство иностранных дел Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Дипломат работал в МИД с 2003 года. В министерстве выразили соболезнования родным и близким Сенченко.
Ранее сегодня специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com сообщил, что накануне в озере Севан в Армении утонул украинский дипломат. Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщал, что погибший мужчина — временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.
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