Болтон обвинил Запад в неудачах Киева в контрнаступлении
Болтон: политика президента Байдена лишь оттягивает поражение Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Неудачи Киева в проведении "контрнаступления" кроются в нерешительности западных союзников и лично президента США Джо Байдена, который лишь оттягивает поражение Украины, написал бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в статье газеты Wall Street Journal.
По мнению Болтона, "неспособность украинцев добиться серьезных успехов является естественным результатом американской стратегии", направленной исключительно на сдерживание сил РФ на фронте. При этом постоянные "дебаты" на Западе о целесообразности поставок вооружений Украине и ядерной мощи Москвы также внушили европейским лидерам "парализующую осторожность", отметил экс-советник президента США.
Он подчеркнул, что Западу, в особенности Вашингтону, необходимо "радикально" переосмыслить свою санкционную политику для давления на Россию.
"Теории об ограничении цен на российскую нефть потерпели неудачу, а западные санкции, как правило, остаются разрозненными и серьезно не соблюдаются... США и их союзникам необходимо провести масштабную реорганизацию и модернизацию инструментов, процедур и персонала, обеспечивающих соблюдение санкций", - пишет Болтон.
При этом Белому дому в рамках выстраивания стратегии по Украине также следует серьезнее воспринимать китайский фактор, добавил бывший советник. Так, по его мнению, против Пекина также необходимо вводить ряд санкций за поддержку Москвы.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.