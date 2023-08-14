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На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2023
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08:11 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/ukraina-1889878528.html
На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт
На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2023
На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт
Западные политики и СМИ не знают настоящих причин конфликта на Украине, заявил РИА Новости голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:11
2023-08-14T08:11
россия
украина
европа
владимир путин
нато
в мире
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ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Западные политики и СМИ не знают настоящих причин конфликта на Украине, заявил РИА Новости голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "Я думаю, что западные политики и СМИ не понимают в полной мере истоков конфликта на Украине. Большинство политиков и СМИ не знают его истории, они отталкиваются только от того, что произошло 24 февраля 2022 года", - сказал в беседе с агентством голландский журналист. По его мнению, по-настоящему все началось с того дня, когда НАТО усилила расширение на восток в 1990-х годах. Однако, как отметил собеседник агентства, на Западе никто не обсуждает историю украинского конфликта, от политиков и большинства СМИ идет только пропаганда. "Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией. Об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту (Владимиру) Зеленскому. Когда меня спрашивают, откуда я это знаю, я говорю, что изучал этот вопрос. У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своем – это пропаганда", - считает Гителинк. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Аб Гителинк - голландский журналист, политолог и публицист, создатель онлайн-платформы Alternatief ("Альтернатива"), позиционирующей себя медиа-ресурсом с альтернативной точкой зрения, автор книги "Туннельное зрение: как нам добиться мира на Украине?".
https://ria.ru/20230814/ukraina-1889865274.html
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россия, украина, европа, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО, В мире
На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт

Создатель Alternatief: на Западе не знают настоящих причин конфликта на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация"
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Западные политики и СМИ не знают настоящих причин конфликта на Украине, заявил РИА Новости голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк.
"Я думаю, что западные политики и СМИ не понимают в полной мере истоков конфликта на Украине. Большинство политиков и СМИ не знают его истории, они отталкиваются только от того, что произошло 24 февраля 2022 года", - сказал в беседе с агентством голландский журналист.
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По его мнению, по-настоящему все началось с того дня, когда НАТО усилила расширение на восток в 1990-х годах. Однако, как отметил собеседник агентства, на Западе никто не обсуждает историю украинского конфликта, от политиков и большинства СМИ идет только пропаганда.
«
"Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией. Об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту (Владимиру) Зеленскому. Когда меня спрашивают, откуда я это знаю, я говорю, что изучал этот вопрос. У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своем – это пропаганда", - считает Гителинк.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Аб Гителинк - голландский журналист, политолог и публицист, создатель онлайн-платформы Alternatief ("Альтернатива"), позиционирующей себя медиа-ресурсом с альтернативной точкой зрения, автор книги "Туннельное зрение: как нам добиться мира на Украине?".
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