https://ria.ru/20230814/ukraina-1889878528.html

На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт

На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2023

На Западе не знают истории конфликта на Украине, считает эксперт

Западные политики и СМИ не знают настоящих причин конфликта на Украине, заявил РИА Новости голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:11

2023-08-14T08:11

2023-08-14T08:11

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украина

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ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Западные политики и СМИ не знают настоящих причин конфликта на Украине, заявил РИА Новости голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "Я думаю, что западные политики и СМИ не понимают в полной мере истоков конфликта на Украине. Большинство политиков и СМИ не знают его истории, они отталкиваются только от того, что произошло 24 февраля 2022 года", - сказал в беседе с агентством голландский журналист. По его мнению, по-настоящему все началось с того дня, когда НАТО усилила расширение на восток в 1990-х годах. Однако, как отметил собеседник агентства, на Западе никто не обсуждает историю украинского конфликта, от политиков и большинства СМИ идет только пропаганда. "Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией. Об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту (Владимиру) Зеленскому. Когда меня спрашивают, откуда я это знаю, я говорю, что изучал этот вопрос. У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своем – это пропаганда", - считает Гителинк. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Аб Гителинк - голландский журналист, политолог и публицист, создатель онлайн-платформы Alternatief ("Альтернатива"), позиционирующей себя медиа-ресурсом с альтернативной точкой зрения, автор книги "Туннельное зрение: как нам добиться мира на Украине?".

https://ria.ru/20230814/ukraina-1889865274.html

https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html

россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, европа, владимир путин, нато, в мире